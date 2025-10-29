Recuerdos para los que ya no habitan: Estos son los horarios de los mercados de las flores de Vilagarcía y Cambados

Mercado de las flores en Vilagarcia Gonzalo Salgado

Los arousanos dedican estos días a buscar las mejores flores para adornar las casas de los muertos queridos. Aunque más bien hay que decir las arousanas, ya que son una amplia mayoría de mujeres las que acuden estos días a los mercados especiales instalados en Vilagarcía y en Cambados.

En Vilagarcía, podrán comprarlas en la carpa instalada en García Caamaño, que hoy y mañana abrirá de 9 a 20 horas y el sábado hasta las dos de la tarde. En Cambados, es el último mercadillo en Fefiñáns (la próxima edición será en Peña), con horario de nueve a nueve.