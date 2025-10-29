Ravella aprueba el proyecto para dotar a la Vía Verde de nuevo acceso

Imagen de la Vía Verde de O Salnés Gonzalo Salgado

Vilagarcía acaba de dar el visto bueno a un proyecto con el que se pretende dotar de un nuevo acceso a la Vía Verde do Salnés que une la capital arousana con otras localidades vecinas como Caldas y Portas. En concreto la nueva zona de acceso a este tramo peatonal y ciclable será en la Rúa Charco y la inversión que se contempla para la actuación suma un total de 229.981 euros.

Para poder sacar adelante el proyecto el Concello precisa al menos de tres autorizaciones. La primera del Administrador de Infraestruturas Ferroviarias (Adif), al contemplar la intervención la construcción de un muro de contención en la denominada Zona de Afección Ferroviaria. Este permiso, solicitado en su día, todavía no ha obtenido respuesta positiva por parte de la entidad estatal.

Zonas afectadas

El Concello sí ya tiene en su posesión la autorización de Augas de Galicia. Y es que la actuación proyectada afecta al dominio público hidráulico denominado “Rego da aldea”. La entidad autonómica dio su visto bueno en el mes de julio. A mayores la intervención afecta a las líneas eléctricas propiedad de UFD Distribución Electricidade S.A., entidad a la que Ravella ya remitió el proyecto técnico y que manifestó que no tienen inconveniente para que se ejecute.

La Vía Verde do Salnés, una de las rutas ciclistas que Transportes incluye en su mapa interactivo Más información

El proyecto en cuestión fue revisado y nuevamente supervisado por el arquitecto municipal este mismo mes de octubre. Dado que la actuación cuenta con una subvención hay una fecha máxima para la finalización de los trabajos, que está fijada para el 30 de junio del próximo año. Los técnicos estiman que el tiempo de ejecución es de unos tres meses. De ahí que desde la Xunta de Goberno Local de Vilagarcía hayan decidido darle el visto bueno. El proyecto está redactado por Ricardo Huerga González, en calidad de jefe de proyectos técnicos de la gerencia de Vías Verdes de la Fundación de Ferrocarriles Españoles. Eso sí, si Adif introduce algún condicionante por su autorización sectorial el proyecto deberá aprobarse de nuevo. Esta acción contribuirá a mejorar aún más la accesibilidad de esta ruta.