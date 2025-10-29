Estos son los tres destinos de Arousa entre los más caros de España para pasar los próximos festivos

Vistas de la Ría de Arousa Mónica Ferreirós

Este año no hay puente por Todos los Santos, al caer en sábado, pero hay comunidades, como la de Galicia, pero también la de Madrid, la de Aragón o la de Asturias, establecen un puente no lectivo que, en el caso gallego, se extiende desde el viernes hasta el lunes 3 de noviembre, ambos incluidos. Aunque no es laboral, algunos aprovecharán los días para hacer un viaje en familia o así lo señalan desde la plataforma Holidu, portal de alquileres vacacionales, que informa sobre los destinos españoles más caros.

En esta lista se cuelan tres municipios arousanos, en los que pasar la noche durante el próximo fin de semana superará los cien euros. Entre los cien más caro de España, en el puesto 68, se encuentra O Grove, a 131 euros. Más alejado, en el puesto 121 está Sanxenxo, donde por jornada se paga 115 euros. El último de los municipios arousanos incluido en este ranking está al otro lado de la Ría, en la comarca de Barbanza.

Se trata de Boiro, que aparece en el puesto 157 de la lista que elabora Holidu y con un precio medio de 105 euros por noche. Cabe destacar, en este sentido, que hay que tener en cuenta que es una media, en la que hay que tener en cuenta las plazas hoteleras disponibles por estas fechas, ya que hay mucho establecimiento que aprovecha para cerrar antes de la época navideña.

Metodología

El estudio, informan desde Holidu, se basa en los cien destinos españoles más buscados en la plataforma durante los últimos seis meses. Los datos utilizados se corresponden al precio mediano por noche en cada comunicad durante el mes de octubre, analizando 91 zonas con precios disponibles.