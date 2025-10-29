El convenio para la nueva sede de la Guardia Civil en el Puerto de Vilagarcía nunca llegó a formalizarse

Antiguo local de Sestiva, en el Puerto

La sede de la Guardia Civil en el Puerto de Vilagarcía no parece encaminada a construirse. Tres años y medio después de la firma del convenio entre ambas entidades para mejorar el puesto de Aduanas, todo sigue paralizado y sin visos de que vaya a cambiar. No solo es que no hayan dado ningún paso para ello, es que el convenio firmado hace tres años entre la Autoridad Portuaria y la Dirección General de la Guardia Civil para mejorar estas instalaciones, situadas en la entrada del muelle Comercial, nunca llegó a formalizarse. Así lo confirman desde la entidad que preside José Manuel Cores Tourís. El local de Sestiva sigue vacío desde entonces.

Así las cosas, por el momento la Guardia Civil permanece en Vilagarcía, pero en unas condiciones de habitabilidad más bien precarias. La opción que se descartaba hace ya más de una década, por su ruinoso estado y deficiencias estructurales, es ahora la única que se mantiene. Se trata de las instalaciones de San Roque, construidas a principios del siglo XX y que incluso cuentan con viviendas.

Las actuales, insuficientes

Fue el 26 de abril de 2022 cuando el Consejo de Administración del Puerto de Vilagarcía aprobaba el convenio para ceder a la Dirección General de la Guardia Civil las antiguas instalaciones de Sestiva. Se trata de un inmueble con una superficie de 597 metros cuadrados, repartidos en dos plantas y una entrada norte desde el interior del recinto portuaria, así como una trasera por la fachada sur.

El objetivo de este acuerdo, explicaban entonces desde el Puerto, era mejorar las instalaciones que la Guardia Civil tiene en la rada. Se trata de un pequeño puesto, de 80,53 metros cuadrados que, según se explicaba en 2022 “son claramente insuficientes para las necesidades actuales”. De hecho, con el traslado a Sestiva se pretendía dar una cobertura digna a las funciones del instituto armado en Vilagarcía. Cabe recordar, en este sentido, que la Guardia Civil no cuenta con funciones de seguridad ciudadana en Vilagarcía, al haber Comisaría de la Policía Nacional, por lo que su papel en O Salnés es esencialmente rural. De hecho, en mayo de 2024 la dirección general decidió sustituir el puesto de la ciudad por el de Vilanova, como medida estratégica para reforzar la vigilancia en estos ámbitos.

Fusión con Cambados

También por sentido común. La seguridad ciudadana en Vilagarcía está cubierta, también con la plantilla de la Policía Local. Pero el paso que no se acaba de dar en la administración estatal es el de anunciar el cierre del Cuartel. Lo hicieron a finales de 2019, causando un gran revuelo ya que pocos meses antes anunciaran la remodelación de San Roque. La intención, explicaron entonces, era fusionarlo con el de Cambados, cuya construcción se ha demorado más de lo previsto, aunque ahora el proyecto parece que está encauzado. Eso sí, mientras no se hagan las nuevas instalaciones, el de Vilagarcía permanece abierto. “Es de interés operativo”, decían hace solo unos meses desde la Guardia Civil sobre el Cuartel de San Roque, cuyo avanzado deterioro se puede ver desde el exterior. El revuelo causado hace seis años por la fusión, con recogida de firmas incluida, conllevó el inmediato anuncio de nueva sede en el Puerto, pero seis años después, no hay rastro de estos planes, ni sobre papel ni tampoco en el propio terreno.