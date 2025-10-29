El BNG tacha de "despropósito" que las nuevas farolas no lleguen a todo el Paseo Marítimo de Vilagarcía Carril
El gobierno local señala que se pondrán en una segunda fase
El BNG de Vilagarcía asegura estar "estupefacto" con que el nuevo diseño de las farolas de Vilagarcía, obra de Elías Cochón, no se coloque en la totalidad del Paseo Marítimo, desde la playa de A Concha hasta la de Portugalete. Y es que el modelo 'Seabird' de un solo brazo se extenderá únicamente entre el lavadero y el parque infantil, "provocando un contraste visual que se traducirá nunha discriminación entre a zona actualizada e o remate", señalan los nacionalistas.
"Non nos parece normal que o proxecto, que será financiado con fondos Next Generation, non contemplase a colocación de farolas ao longo de todo o percorrido. Ademais, cabe lembrar que o propio Concello resaltou a necesidade de substituír as actuais luminarias, debido a que estas non cumpren os actuais estándares de consumo, luminosidade e eficiencia enerxética, co conseguinte malgasto enerxético que iso supón, polo que entendemos que debería procederse á mudanza das luminarias do Paseo", señalan desde la formación que lidera Xabier Rodríguez.
En todo caso, los nacionalistas señalan que si la partida existente no es suficiente para llevar a cabo "entendemos que deberá facerse con fondos propios do Concello ou facer as xestións pertinentes con outras administracións para facer que sexa posíbel".
Una "cuestión orzamentaria"
A esto se comprometen desde el gobierno local que preside el socialista Alberto Varela. A este respecto, desde el Concello señalan que "xa hai contemplada unha segunda fase, na que se estenderá este deseño ás zonas que restan, é dicir, ata o peirao do Carril e, no outro sentido, ata o final do Ramal, unha vez que se execute a recuperación deste espazo para a cidadanía".
Por el momento, estas zonas mantendrán la iluminación actual, a la espera de que se pueda ejecutar la segunda fase del proyecto. "Trátase dunha cuestión orzamentaria, ao igual que, por exemplo, ocorreu coa remodelación do propio Paseo e que Costas do Estado tamén realizou en dúas partes", apuntan desde Ravella.
Licitación
Precisamente las nuevas farolas acaban de salir a licitación. Con un presupuesto de 496.000 euros, se trata de 54 faroles, 48 de doble brazo. El ejecutivo se marca como objetivo cambiar "por completo" la imagen del Paseo, al introducir un modelo exclusivo, diferencial y que, además, es de alta eficiencia energética. El ejecutivo socialista considera fundamental la ejecución de este proyecto. Por un lado, por que "permitirán aforrar uns 17.000 euros anuais no gasto de electricidade e reducir en 26 toneladas as emisións de CO2"
Son dos modelos de farolas: Uno de doble brazo y 7,5 metros de altura; y otro de brazo único, de 6 metros, que será el que se coloque en la zona más estrecha del Paseo.
Pero también a nivel estético, ya que "se realzará o propio Paseo, como un dos lugares máis representativos e concorridos de Vilagarcía". En este sentido, el ejecutivo incide en que "o entorno das prais da Concha-Compostela mudará considerablemente de cara ao verán que vén: Será máis accesible, contará cunha nova iluminación e unha estética vangardista e atractiva para veciños e visitantes".