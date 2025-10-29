Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

El BNG tacha de "despropósito" que las nuevas farolas no lleguen a todo el Paseo Marítimo de Vilagarcía Carril

El gobierno local señala que se pondrán en una segunda fase

Olalla Bouza
29/10/2025 13:30
FAROLA SEABIRD PASEO MARITIMO VGA 02
El nuevo diseño de las farolas
Concello

El BNG de Vilagarcía asegura estar "estupefacto" con que el nuevo diseño de las farolas de Vilagarcía, obra de Elías Cochón, no se coloque en la totalidad del Paseo Marítimo, desde la playa de A Concha hasta la de Portugalete. Y es que el modelo 'Seabird' de un solo brazo se extenderá únicamente entre el lavadero y el parque infantil, "provocando un contraste visual que se traducirá nunha discriminación entre a zona actualizada e o remate", señalan los nacionalistas.

"Non nos parece normal que o proxecto, que será financiado con fondos Next Generation, non contemplase a colocación de farolas ao longo de todo o percorrido. Ademais, cabe lembrar que o propio Concello resaltou a  necesidade de substituír as actuais luminarias, debido a que estas non cumpren os actuais estándares de consumo, luminosidade e eficiencia enerxética, co conseguinte malgasto enerxético que iso supón, polo que entendemos que debería procederse á mudanza das luminarias do Paseo", señalan desde la formación que lidera Xabier Rodríguez.

En todo caso, los nacionalistas señalan que si la partida existente no es suficiente para llevar a cabo "entendemos que deberá facerse con fondos propios do Concello ou facer as xestións pertinentes con outras administracións para facer que sexa posíbel".

Una "cuestión orzamentaria"

A esto se comprometen desde el gobierno local que preside el socialista Alberto Varela. A este respecto, desde el Concello señalan que "xa hai contemplada unha segunda fase, na que se estenderá este deseño ás zonas que restan, é dicir, ata o peirao do Carril e, no outro sentido, ata o final do Ramal, unha vez que se execute a recuperación deste espazo para a cidadanía".

Por el momento, estas zonas mantendrán la iluminación actual, a la espera de que se pueda ejecutar la segunda fase del proyecto. "Trátase dunha cuestión orzamentaria, ao igual que, por exemplo, ocorreu coa remodelación do propio Paseo e que Costas do Estado tamén realizou en dúas partes", apuntan desde Ravella.

Licitación

Precisamente las nuevas farolas acaban de salir a licitación. Con un presupuesto de 496.000 euros, se trata de 54 faroles, 48 de doble brazo. El ejecutivo se marca como objetivo cambiar "por completo" la imagen del Paseo, al introducir un modelo exclusivo, diferencial y que, además, es de alta eficiencia energética. El ejecutivo socialista considera fundamental la ejecución de este proyecto. Por un lado, por que "permitirán aforrar uns 17.000 euros anuais no gasto de electricidade e reducir en 26 toneladas as emisións de CO2"

Son dos modelos de farolas: Uno de doble brazo y 7,5 metros de altura; y otro de brazo único, de 6 metros, que será el que se coloque en la zona más estrecha del Paseo.

Pero también a nivel estético, ya que "se realzará o propio Paseo, como un dos lugares máis representativos e concorridos de Vilagarcía". En este sentido, el ejecutivo incide en que "o entorno das prais da Concha-Compostela mudará considerablemente de cara ao verán que vén: Será máis accesible, contará cunha nova iluminación e unha estética vangardista e atractiva para veciños e visitantes".

Te puede interesar

El nieto del ilustre escritor, Joaquín del Valle-Inclán Alsina, y la concejala de Cultura, Patricia Lojo, fueron los encargados de realizar la ofrenda floral a los pies del monumento del Cantón da Leña

A Pobra conmemora con una ofrenda cívica el 159 aniversario del nacimiento de Valle-Inclán, al que considera como "símbolo" y "referente"
Chechu López
El ideal gallego

Vilagarcía no para en noviembre: Estas son las actividades gratuitas que puedes hacer en la localidad
Fátima Frieiro
Presentación de la cuarta edición del congreso

La nueva edición del congreso Gastro Movida llegará este año hasta Martín Códax
A. Louro
José López Campos

O orzamento da Xunta dedicado a impulsar o galego crecerá un 8,7 % en 2026
EFE