Vecinos de Carril reclaman que las nuevas farolas del Paseo lleguen hasta A Covacha

Tramo final del Paseo Marítimo, que se queda sin iluminación Mónica Ferreirós

Vecinos de Carril reclaman que las nuevas farolas, con diseño exclusivo, lleguen hasta el final del Paseo Marítimo. Según indicaron desde el Concello, el final será delante del parque, por lo que la zona entre el hotel y la esquina del Loxe Mareiro quedará sin iluminación.

“O Concello debería saber que o Paseo remata na Praia da Covacha”, explica un afectado, que pide iluminación también en esta zona, muy transitada del Paseo y que va a dar a varios establecimientos, al centro urbano y a la lonja.

En la actualidad, hay algo más de un centenar de puntos de luz, que se sustituirán por 54 que tendrán, eso sí, más potencia. Ideadas por el escultor Elías Cochón, serán del modelo ‘Seabird’, diseñado por el vilagarciano Elías Cochón.

Hay de dos tipos: De brazo doble y de brazo simple. De las primeras, se distribuirán 48 a lo largo del tramo entre la unión con O Ramal y el lavadero carrilexo. Las de un solo brazo son 6, que son precisamente las que se instalarán en la parte del Paseo que más se estrecha, pero solo hasta donde se encuentra el recinto de juego. Los vecinos reclaman que se ponga alguna más hasta acabar en A Covacha.