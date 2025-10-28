Regresan en noviembre a Vilagarcía los bonos 'Son da Casa'

Colas para hacerse con un bono en una edición anterior del programa Gonzalo Salgado

Los bonos 'Son da Casa' regresarán a Vilagarcía en noviembre, a tiempo para las compras navideñas. El Concello trabaja ya en la redacción de las bases de la octava edición de esta campaña, que nació en plena pandemia para incentivar el consumo y que es muy esperada. En esta ocasión, comenzará a funcionar a finales de noviembre y desde Ravella explican que ya hay personas que se dirigieron a la Casa Consistorial para preguntar cuándo se pondría en marcha.

Este año, 'Son da Casa' cuenta con un presupuestos de 37.500 euros, lo que se traduce en la puesta a disposición de 3.750 packs por valor de 30 euros. Cada persona podrá adquirir hasta dos bonos, que podrán gastar en comercios, locales de hostelería, pequeños supermercados, la Praza de Abastos o en negocios del sector servicios como peluquerías, ópticas o clínicas de fisioterapia, entre otros.

Entre los pasos que se están dando desde la administración municipal, se encuentra la redacción de una instancia que deberán presentar los establecimientos o comercios que no quieran participar en la campaña. Es decir, que se dará por supuesto que los que estuvieron en las ediciones anteriores volverán a estar, y sólo deberán notificar lo contrario aquellos que no quieran repetir, además de las nuevas aperturas.

Debate sobre la venta física

Otro asunto sobre el que se está deliberando es la posibilidad de eliminar la venta física. Todos los años se reservan unos pocos bonos para poner a disposición del público en una carpa en la Praza de Galicia, o en un lugar céntrico similar. Sin embargo, la amplia mayoría de los usuarios realizan el trámite directamente desde la plataforma municipal, por lo que aún se está definiendo el sistema que se usará este año.

Los bonos se pusieron en marcha tras el confinamiento, para dinamizar las compras y reactivar la actividad económica en Vilagarcía, muy dependiente del sector servicios, al mismo tiempo que se incentiva el consumo de proximidad, ya que solo se pueden gastar en el tejido local. "A acollida foi sempre tan boa que incluso houbo anos nos que se realizaron ata tres campañas diferentes (por exemplo primavera, rebaixas de verán e Nadal)", señalan fuentes municipales, que inciden en que "o goberno local quere deixar claro que haberá campaña e que se irá informando de todas as novidades".