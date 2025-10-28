La Xunta incluye en su catálogo 174 bienes de valor cultural en el litoral de O Salnés y Ulla-Umia

El parque de A Compostela y su cierre de fundición es uno de los bienes incluidos Gonzalo Salgado

La Xunta somete a información pública el nuevo Catálogo de bens de valor cultural no litoral, un documento que identifica 174 elementos en los concellos con costa de las comarcas de O Salnés y Caldas. De todos los inmuebles inventariados, un total de 105, es decir, el 60,3 %, pertenecen a la categoría de bienes arquitectónicos o industriales, por lo que podrían tener otros usos a futuro compatibles con su conservación o protección.

Aunque no se materialice en todos los casos, esta vía abre nuevas posibilidades para la recuperación de algunos de estos bienes-entre los que hay faros, molinos, antiguas fábricas y otros edificios de carácter industrial- mediante la ejecución de proyectos que sean compatibles y respeten los valores y características que, precisamente, le valieron para su catalogación.

Además, desde la administración autonómica señalan que este tipo de iniciativas pueden contribuir al desarrollo sostenible de la costa y, con él, a su revitalización. Es una de las medidas que forman parte de la Lei ed Ordenación e Xestión Integrada do Litoral de Galicia.