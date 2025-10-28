El PSOE de Vilagarcía responde al PP que las ayudas de las ARI son de su etapa en Ravella: "Volve a demostrar a súa ignorancia"

La edil de Urbanismo, Paola María Gonzalo Salgado

El gobierno local de Vilagarcía responde al Partido Popular que las ayudas de las Áreas de Rehabilitación Integral que denunciaron que se "perdieron" son de su etapa al frente del Concello. Es decir, cuando la propia Ana Granja, hoy portavoz de la formación conservadora, era concejala de Urbanismo. "Enésima demostración do descoñecemento" o demostración "da súa ignorancia" son los calificativos que los socialistas dedican al principal partido de la oposición, al hilo de las críticas por tener que devolver 216.000 euros previamente consignados.

Los programas- cofinanciados por los gobiernos estatales y autonómicos- asignan una cantidad en función de las previsiones del gobierno local. En este caso, se trata de la etapa entre 2013 y 2016 y el ejecutivo socialista entró en junio de 2015. "Debería ser a señora Granja quen explique por que as súaws previsións non se axustaron ás axudas finalmente concedidas", señalan desde Ravella.

En cualquier caso, la Concellería de Urbanismo, que dirige la socialista Paola María, añade que en el caso de las ARIs las inversiones no son de los concellos, sino de los particulares, "que poden ou non pedir subvencións, segundo as súas circunstancias persoais ou xerais". En este sentido, destacan que durante la crisis de 2008 o la del covid son algunos factores que echan para atrás estas solicitudes, así como el hecho de que las ayudas solo cubran el 40% del presupuesto y con un tope de 12.000 euros.

Fueron prorrogadas

Las ayudas que se iniciaron en 2013 fueron prorrogadas hasta 2024, para dar la posibilidad a los particulares de acabar proyectos en marcha. Desde 2017 está en vigor otro plan, en este caso el del periodo 2018-2021, que, como el anterior, también se prorrogó. De esta manera, ambos programas llegaron a gestionarse de forma paralela. Desde este segundo periodo, las ayudas ya se tramitan directamente en la Oficina Técnica, es decir, también la parte correspondiente a la prórroga del plan iniciado con Ana Granja. "Que non exista unha oficina específica non significa que o concello non siga ofrecendo a súa axuda, asesoramento e seguimento", señalan fuentes municipales.

De hecho, inciden en que el grado de ejecución del actual programa está muy por encima de las expectativas iniciales: En principio, estaban previstas cuatro rehabilitaciones en cada casco histórico (Vilagarcía, Vilaxoán y Carril); pero, finalmente, los proyectos ejecutados o en trámite de ejecución son 22, 7 y 2. En consecuencia, señalan desde Ravella, "tampouco é certo que se estean a perder oportunidades".

En este sentido, inciden en que se da la paradoja de que, pese a haber muchos más proyectos de los previstos, habrá que devolver dinero. Una situación motivada por dos cuestiones: Puede haber muchas ayudas y ser de cuantía muy baja sin llegar a cubrir el tope y, por otra parte, "é prácticamente imposible que varios proxectos distintos con presupostos diversos poidan sumar unha cantidade exacta para que poidan consumir a totalidade das axudas". Es lo mismo que ocurre, explican desde Ravella, en la licitación de cualquier obra municipal, que genera un remanente. En este último caso, el sobrante puede volver a usarse, pero en el de los particulares y las ARIs, no. "Por iso hai devolucións; parece mentira que quen foi responsable de Urbanismo descoñeza cousas tan básicas", lamenta el ejecutivo local.