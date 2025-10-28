Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

El BNG de Vilagarcía celebra que Sobradelo ya tenga fibra óptica

La asociación de vecinos se puso en contacto con el grupo municipal

Olalla Bouza
28/10/2025 18:25
Grupo municipal del BNG de Vilagarcía
Gonzalo Salgado

El BNG de Vilagarcía celebra que la parroquia de Sobradelo ya esté conectada. Y es que los vecinos que estaban sin cobertura ya cuentan con fibra óptica, según le comunicaron al grupo municipal nacionalista desde la Asociación de Veciños Outeiro.

"Contactou con nós para agradecernos as nosas xestións tanto no Congreso e no Senado coma no Concello", señalan desde el BNG de Vilagarcía, que felicita a la parroquia de Sobradelo, ya que "forono os que coa súa constancia e denuncia pública do conflicto conseguiron que hoxe a conexión a internet sexa unha realidade".

Además, los ediles Xabier Rodríguez y Rosa Abuín agradecen a Néstor Rego y Carme da Silva su trabajo en Madrid, para solventar la desconexión digital de Sobradelo "debido a unha mala execución do Plan Único Banda Ancha, o que provocou que fogares que antes contaban con conexión a internet e liña telefónica, se visen de pronto desprovistos dela con todo o que iso implica", señalan los nacionalistas vilagarcianos.

