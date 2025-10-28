A construción dun pandeiro das mans de Pesdebarro
A asociación promoveu unha xornada de aprendizaxe, convivencia e música tradicional na Casiña de Lobeira
A Casiña da Lobeira acolleu un obradoiro de construción de pandeiro organizado pola Asociación Pesdebarro e impartido por Xosé Lois D. Lucio e reuniu a persoas de distintas idades arredor da música tradicional e do traballo artesanal. A actividade tivo lugar nun entorno privilexiado, o que favoreceu un ambiente de aprendizaxe, convivencia e creatividade.
Durante a xornada as persoas participantes aprenderon a construír o seu propio pandeiro dende cero. Así pois elixiron a madeira, colocaron as peles, realizaron as costuras e aplicaron a tensión necesaria para acadar o son desexado. O proceso - guiado paso a paso- permitiu comprender a relación entre os materiais e o son, así como o valor do oficio artesanal vencellado á tradición musical galega.
A experiencia completouse cun xantar de confraternidade no que non faltaron a música, o baile e as castañas asadas.