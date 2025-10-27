Usuarios del “Bico e Vai” denuncian sanciones “injustas” en A Xunqueira

Cartel que hay en las zonas de “Bico e Vai” de Vilagarcía

Padres y madres que son usuarios habituales del servicio del “Bico e Vai” en el entorno de los centros educativos de A Xunqueira denuncian que les han llegado a casa sanciones por dejar sus vehículos en estos espacios. Unas multas que han sido “fichadas” por el conocido como “multa-móvil”, el coche de la Policía Local con cámara incorporada y que está ojo avizor a cualquier infracción en la carretera y, sobre todo, en los estacionamientos. Los progenitores ya han anunciado recurso a estas sanciones al considerar que no es de recibo que habilitándose una zona específica para dejar y recoger a los niños en la entrada y salida de los colegios se les sancione por ello.

¿Parar o estacionar?

Aunque el espíritu inicial del “Bico e Vai” es que los coches solo paren escasos minutos en estos carriles – sin bajarse– y que se despidan de los niños para que ellos puedan acudir solos hasta el colegio. El problema – como denuncian algunos de los afectados– está cuando los niños son demasiado pequeños (los usuarios, por ejemplo, de la Escola Infantil) y no pueden llegar sin acompañante a las aulas.

Y es que, posiblemente, la norma acabe chocando con la realidad del día a día de muchas familias.

Precisamente sobre este punto en concreto se pronuncian desde el Concello. Fuentes del gobierno local indican que la zona del “Bico e Vai” está perfectamente delimitada y sus normas, también. Indican que es zona de “parada” lo que – explican – es “un beso o despedida, baja el alumno y el vehículo continúa en marcha”. Así descartan que sea un espacio de estacionamiento y advierten que “quien conduce no puede bajar a acompañar al niño porque va contra el propio espíritu de la norma, que es el de permitir que los progenitores puedan llegar hasta la misma puerta del centro escolar, pero agilizando el proceso para que otros padres y madres puedan hacerlo también”. Insisten en que, si se estaciona, “se rompe o ralentiza esa opción”. En todo caso dicen que los recursos serán debidamente estudiados.