Una quincena de arousanos compite en el campeonato GaliciaSkills 2025

Participantes en una edición anterior del GaliciaSkills

Un total de 16 arousanos participarán en la octava edición del Campionato de Formación Profesional GaliciaSkills 2025. Un evento en el que alumnos de diferentes partes de la comunidad compiten en diferentes categorías y con proyectos que muestran el talento que hay a nivel educativo y formativo. La competición es en diferentes áreas y el alumnado arousano participante es de seis centros educativos diferentes.

Así pues en el módulo de Atención Sociosanitaria la representación Arousa es a cargo de Dennis Piñeiro Martínez, del IES de A Pobra do Caramiñal. En el apartado de Control Industrial hay representación de los dos márgenes de la Ría. Mateo Vilán Lafuente por el CIFP Fontecarmoa de Vilagarcía y Brais Rey Mirón por el CIFP Coroso de Ribeira.

Arousa también tendrá representación en la competición de Electrónica con Iker Sánchez Varela del IES Espiñeira de Boiro. En la modalidad de Escaparatismo la alumna Marta Agra Díaz representará al CIFP Fontecarmoa con su propuesta.

En la GaliciaSkills 2025 también habrá campeonato en el área de Floraría. Por su parte el CIFP Coroso de Ribeira tendrá a Abel Campaña López en la competición de Fontanería e Calefacción.

En el evento Aday Pazos González, del CIFP Fontecarmoa, será el encargado de defender su proyecto en Instalacións Eléctricas, mientras que en Peiteado estará Kira Hermida Fariña por el CPR Salesianos A Mercé.

Dilatada representación

En el ámbito de Refrixeración e Aire Acondicionado Roi Balvís Santiso estará por el CIFP Coroso de Ribeira, mientras que el alumno del IES Vilalonga, David Viñas García, competirá en el ámbito de Reparación de Carrozaría. De este mismo centro educativo Álvaro Magdalena Rey estará en el área de Tecnoloxía do Automóbil. Por su parte Marcos Fontán y Brais Castro, del CPR Salesianos, estarán en el campeonato de Xardinaría Paisaxística. En el departamento de Robótica Colaborativa Enrique González y Víctor Vidal – del CIFP Fontecarmoa– lucharán por el premio.

El evento se celebrará en el recinto de la Feira Internacional de Galicia en Silleda desde mañana hasta el jueves. Está organizado por la Consellería de Educación y es el principal escaparate de promoción y visibilidad de la Formación Profesional gallega con el objetivo de poner en valor el talento, la creatividad y la cualificación técnica del alumnado, así como el papel estratégico de estas enseñanzas en el desarrollo de la comunidad.