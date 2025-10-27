Una empresa activa una aplicación para favorecer la gestión digital para barcos del sector bateeiro

Un barco bateeiro en la Ría de Arousa Gonzalo Salgado

El sector bateeiro contará con una herramienta que les facilitará las gestiones que tienen que llevar por normativa. Será una aplicación llamada Gestdiba para barcos mejilloneros. La aplicación fue creada desde el diseño para suplir con las obligaciones legales que a partir del 1 de enero afecta a todos los sectores, pero en especial a los bateeiros.

La aplicación – como explican desde la entidad Eritia Privacidad S.L.– ha sido diseñada pensando en las necesidades del sector y siendo asesorados por empresarios bateeiros que proponían la inclusión de funcionalidades, controles y alarmas que –además de cumplir con lo exigido por la ley para el uso de aplicaciones de facturación electrónica– ayude a la gestión diaria del trabajo.

Cumplir la normativa

Eritia Privacidad S.L. manifiesta que el programa está vinculado al cumplimiento de la normativa sobre protección de datos, ya que incluye la gestión y almacenamiento de información de carácter personal, lo que requiere la incorporación de medidas de diseño y por defecto.

La aplicación tiene un público potencial de 2.200 posibles clientes solo en Galicia, dado que es aproximadamente el número de titulares de bateas que existen, la mayoría en la Ría de Arousa. El programa, como explican desde la empresa, va a poder ser suministrado con las ayudas del Gobierno del denominado “kit digital”. De hecho Eritia ha llegado a un acuerdo con la entidad desarrolladora de la misma para ser los únicos que puedan sacarla al mercado.

Las funcionalidades de la nueva herramienta ya están disponibles para consulta en su web, así como los datos para que las personas interesadas en la misma –fundamentalmente del sector bateeiro– puedan contactar con ellos.