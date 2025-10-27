Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Una empresa activa una aplicación para favorecer la gestión digital para barcos del sector bateeiro

Fátima Frieiro
27/10/2025 11:43
Un barco bateeiro en la Ría de Arousa
Gonzalo Salgado

El sector bateeiro contará con una herramienta que les facilitará las gestiones que tienen que llevar por normativa. Será una aplicación llamada Gestdiba para barcos mejilloneros. La aplicación fue creada desde el diseño para suplir con las obligaciones legales que a partir del 1 de enero afecta a todos los sectores, pero en especial a los bateeiros.

La aplicación – como explican desde la entidad Eritia Privacidad S.L.– ha sido diseñada pensando en las necesidades del sector y siendo asesorados por empresarios bateeiros que proponían la inclusión de funcionalidades, controles y alarmas que –además de cumplir con lo exigido por la ley para el uso de aplicaciones de facturación electrónica– ayude a la gestión diaria del trabajo.

Cumplir la normativa

Eritia Privacidad S.L. manifiesta que el programa está vinculado al cumplimiento de la normativa sobre protección de datos, ya que incluye la gestión y almacenamiento de información de carácter personal, lo que requiere la incorporación de medidas de diseño y por defecto.

La aplicación tiene un público potencial de 2.200 posibles clientes solo en Galicia, dado que es aproximadamente el número de titulares de bateas que existen, la mayoría en la Ría de Arousa. El programa, como explican desde la empresa, va a poder ser suministrado con las ayudas del Gobierno del denominado “kit digital”. De hecho Eritia ha llegado a un acuerdo con la entidad desarrolladora de la misma para ser los únicos que puedan sacarla al mercado.

Las funcionalidades de la nueva herramienta ya están disponibles para consulta en su web, así como los datos para que las personas interesadas en la misma –fundamentalmente del sector bateeiro– puedan contactar con ellos.

Te puede interesar

El Rotogal Boiro continúa invicto y se mide este sábado al Dumbría

El Rotogal Boiro vence en Lugo y se coloca segundo con un partido menos (0-3)
María Caldas
El ideal gallego

Agredido un agente de la Policía Local de Vilagarcía tras intervenir en una pelea en un piso
Fátima Frieiro
Formación del filial del Atlético Villalonga, que marcha sexto en Prinera Gallega

El filial del Atlético Villalonga le toma bien el pulso a Primera Gallega
Gonzalo Sánchez
Imagen de archivo del Mercado das Flores en una edición anterior

Llega el Mercado das Flores a Vilagarcía: desde este miércoles y con seis puestos de venta
Fátima Frieiro