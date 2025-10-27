Llega el Mercado das Flores a Vilagarcía: desde este miércoles y con seis puestos de venta

Imagen de archivo del Mercado das Flores en una edición anterior Mónica Ferreirós

El entorno de la Praza de Abastos de Vilagarcía vuelve a acoger a partir de este miércoles el Mercado das Flores. La carpa estará instalada hsata el sábado día 1 en la calle García Caamaño, justo detrás del Mercado. Habrá un total de seis puestos de venta, siendo uno de ellos de cosecha propia. Es decir, personas que no tienen puesto en la Praza y que venden lo que cultivan en sus huertas ese día.

El horario de atención al público será de 9 a 20 horas de forma ininterrumpida los días laborables y el sábado 1 - día de Todos los Santos- se abrirá la carpa de 9 a 14 horas. Con esta iniciativa se busca dinamizar la actividad comercial de este sector en la época de venta más importante del año, así como facilitar la compra a la clientela.

Las vendedoras estarán distribuidas bajo una única carpa. Allí despacharán ramos, flores sueltas, centros e incluso encargos.

Limpieza especial en cementerios

A mayores los operarios del Concello realizan una limpieza especial en los cementerios de titularidad municipal como son el de Carril y el de Rubiáns. El departamento de Parques e Xardíns es el encargado de adecuar las zonas exteriores, trabajo que ya realizaron la semana pasada. Por su parte el propio personal de cementerios hace una puesta a punto con una limpieza más profunda.

Con motivo de las visitas que suelen hacerse al cementerio en estos días tan señalados se amplía el horario de apertura en los camposantos municipales. Así el sábado será de 10 a 22 horas y el resto de la semana se mantiene en el horario habitual de 10 a 19 horas.