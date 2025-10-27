La falta de conductores de bus dispara el interés por sacar el carné profesional

En la autoescuela Sálvora, en Vilagarcía, notan un aumento del interés por carnés C y D Gonzalo Salgado

El incremento de ofertas laborales para ser conductor de autobús o – también–de camión o tráiler ha hecho que las autoescuelas de Arousa perciban un aumento del interés del alumnado por obtener este tipo de permisos profesionales. De hecho es algo en lo que coinciden todas las autoescuelas que ven como mientras años atrás el carné de tipo B era el más demandado, ahora ha habido un cambio de hábitos y personas de todas las edades no dudan en reinventarse en sus carreras profesionales. Así lo expresa Marieta Estévez, de la Academia Sálvora de Vilagarcía. “Sobre todo percibimos que hai moita xente que quere sacar o permiso para ser condutor de autobús. Temos alumnado, por exemplo, de entre 40 e 50 anos que ao mellor están queimados da súa profesión e ven que hai traballo disto e que necesitan deste carné para poder optar”, explica Estévez. De hecho asegura que es un sector en el que se ven “bastantes mulleres, dado que ao contrario do que pasa cos camioneros, é un traballo moito máis de proximidade, que poden ir todos os días á casa e que tamén facilita a conciliación”.

Falta de trabajadores

El interés por los carnés profesionales lo perciben las academias que pertenecen a la Asociación Provincial de Autoescuelas de Pontevedra. Su presidente, Alberto Bugallo, expone que “nótase moito a demanda porque, por exemplo, hai empresas que están demandando camioneiros”. Una profesión para la que es más complicado encontrar profesionales formados a día de hoy. “Se alguén ve que hai traballo diso e estaba noutro emprego pois sabe que precisa dos carnés para poder optar a el. Iso notámolo moito”, reconoce.

De hecho en la Sálvora está abierta la formación para carnés porfesionales y en una hay 23 personas apuntadas y en otra un total de 13. “Hai anos isto non se percibía”, indica Estévez.

Desde la academia vilagarciana señalan que la normativa de tráfico está a punto de cambiar para rebajar la edad exigida para la obtención de estos carnés profesionales. “Para o carné C tes que ter os 21 anos e para o D – el que exigen para el transporte de pasajeros– é a partir dos 23”, subraya.

Precisamente la falta de personas formadas en estos permisos es lo que está provocando que la normativa vaya a tener que adaptarse también al mercado para posibilitar a gente más joven el acceso a estas ofertas.

Los profesionales del sector de las autoescuelas también detectan cambios a la hora de obtener el permiso de conducir B. “Antes era moi habitual que aos 18 anos sacases xa o carné. Agora normalmente esperan a que lles faga falta para ir a traballar, por exemplo e antes non veñen”, indica Marieta. Ella también percibe en Sálvora que hay otra generación, la de mujeres de más de 60 años, que desembarcan en la autoescuela “co obxectivo de sacar o carné porque os homes enfermaron e non poden conducir e precísano para levalos ao médico e para ser máis autónomas”.

La media de obtención

En los últimos diez años la revolución digital ha llegado también a las autoescuelas, que han dejado atrás casi por completo el formato libro y test de papel para utilizar los ordenadores y los test digitales. Algo que ha agilizado también los tiempos a la hora de obtención del permiso. “Eu creo que a media para obter a teórica, se estudian, é dun mes”, explica Marieta Estévez. Las prácticas ya depende de la pericia del alumno, dado que no en todos se cumple el mismo periodo.

Desde Sálvora señalan que hay momentos puntuales en los que el alumnado que ya está preparado para ir a examen tiene que esperar unas semanas para poder ser examinado en Tráfico. “A veces hai problemas pola falta de examinadores e hai que esperar un pouco máis”, dicen desde la autoescuela vilagarciana.

El presidente de la Asociación señala que no es un problema que exista en la provincia de Pontevedra, aunque sí en otros puntos de España. “Aquí son esperas moi pequenas”, reconoce. Lo que sí percibe es la falta de profesionales para enseñar al alumnado en las propias autoescuelas. “Para acceder a dar formación hai que ter un certificado expedido pola DXT e agora tamén están saíndo as primeiras promocións dun ciclo superior, daí que inda non esté nutrido de todo o mercado”, reconoce.

En cuanto a los precios señalan que las tarifas para los carnés “mantéñense máis ou menos estables”.