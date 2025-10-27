El PP denuncia que el Concello tenga que devolver 216.700 euros no ejecutados de mejoras en las ARI

La portavoz del PP de Vilagarcía, Ana Granja Mónica Ferreirós

El grupo municipal del PP de Vilagarcía denuncia que el Concello tendrá que devolver un total de 216.703 euros a las administraciones autonómica y estatal por no haber ejecutado las ayudas previstas para la rehabilitación de viviendas (ARI) en los núcleos históricos de Vilaxoán, Carril y el casco antiguo de Vilagarcía.

Los conservadores hacen referencia a que fue en julio del año pasado cuando se notificó el cierre y liquidación de la financiación del Plan Estatal de Fomento del Alquiler y Rehabilitación 2013-2016 y que es en el marco del mismo en donde se obliga a Ravella a reintegrar la citada cantidad. Dice el PP que la cuantía corresponde a tres fases: 72.470 euros para Vilaxoán, 66.549 euros para Carril y 77.682 para el casco histórico de Vilagarcía.

El PP apunta en este asunto a la “falta de gestión y seguimiento” del actual gobierno de Alberto Varela. De hecho su portavoz, Ana Granja, señala que “es incomprensible que, en un momento en el que muchas familias necesitan apoyo para rehabilitar sus viviendas, el Concello devuelva más de 216.000 euros simplemente por no haber gestionado y promocionado a tiempo unos fondos ya concedidos”.

Medios disponibles

El PP subraya que el Concello tenía una oficina técnica con tres trabajadores para asesorar a los vecinos y promocionar estas ayudas. “El gobierno de Varela decidió deshacerse de esta oficina, haciendo más opaca la información y empeorando el seguimiento de las obras”, declaran.

Creen los conservadores que esas ayudas serían muy positivas en la “crisis actual de la vivienda”. De hecho advierten que “la desidia del gobierno local a quien castiga de verdad es a nuestros ciudadanos. Con estos fondos muchos vecinos podrían haber rehabilitado sus hogares y mejorar sus condiciones de vida”.

Así pues el partido liderado por Ana Granja considera que este episodio es “un nuevo ejemplo de la parálisis y la descoordinación interna del gobierno de Alberto Varela”, de ahí que exija “explicaciones públicas” sobre por qué el gobierno local “ocultó esta información de la que eran conocedores desde junio de 2024 y no consiguió ejecutar el 100% de los fondos.

Para Ana Granja el tema no es una cuestión menor, dado que insiste en que “estamos hablando de fondos destinados a mejorar el patrimonio de los cascos urbanos de Carril, Vilaxoán y Vilagarcía, dinamizar el sector de la construcción y elevar la calidad de vida de los vecinos. Perder estas oportunidades por desidia es inaceptable”.

De hecho hace referencia el partido conservador a que “hay viviendas prácticamente abandonadas que pudieron ser rehabilitadas y puestas en uso. Esa es la oportunidad que perdieron los vilagarcianos por culpa del gobierno local”.