Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

El director de "San Simón", Miguel Delgado, ofrece este martes una charla coloquio en la proyección de su película

Será a partir de las 20:30 en los Multicines Gran Arousa

Fátima Frieiro
27/10/2025 19:40
Imagen de uno de los momentos previos al rodaje de San Simón con arousanos participando

El director de la película “San Simón”, Miguel Ángel Delgado, participará este martes en una charla-coloquio con los espectadores que acudan al Multicines Gran Arousa a visionar su laureada pieza audiovisual. Será después de la proyección programada para las ocho y media de la tarde. Cabe recordar que la obra es la única en lengua gallega que fue proyectada este año en el marco del Festival de Cine de San Sebastián. Además cuenta con actores arousanos y con la participación del Faiado da Memoria. El film fue premiado en el Festival de Ourense. La pieza audiovisual aborda la represión en el campo de concentración por el que pasaron numerosos vecinos de concellos de la Ría de Arousa. En el reparto hay nombres como la de uno de los protagonistas, Flako Estévez, afincado en Cambados, o la niña vilagarciana Lucía Amarelle, vecina de Trabanca Badiña. Además, entre los personajes protagonistas se encuentran nombres vinculados a la lucha por la democracia en Vilagarcía, como Dámaso Carrasco, entre otros. En el rodaje también participaron familiares de las víctimas de las comarcas de O Salnés y Ulla-Umia, como los descendientes de Celestino Carbia, de Valga.

Los espectadores tienen hoy la oportunidad de interactuar con el director.

Te puede interesar

El ideal gallego

Usuarios del “Bico e Vai” denuncian sanciones “injustas” en A Xunqueira
Fátima Frieiro
Samaín Cambados niños

La música más “terrorífica” abre las actividades del Samaín en Cambados de mano del CMUS
A. Louro
Cartel promocional de estas actividades

A Illa pone en marcha talleres para mujeres sobre autoestima y prevención de violencia machista
Redacción
Gato Cambados

El Refugio logra recaudar 760 euros para una cirugía crítica a un gato: “Gracias a esa gente anónima”
A. Louro