Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Agredido un agente de la Policía Local de Vilagarcía tras intervenir en una pelea en un piso

La trifulca fue entre propietario e inquilino en el entorno de la Praza da Estación

Fátima Frieiro
27/10/2025 12:43
Imagen de archivo de un coche de la Policía Local de Vilagarcía

Un agente de la Policía Local de Vilagarcía fue agredido - aunque sin heridas de gravedad- en una intervención de su patrulla en una pelea en un piso de la Praza da Estación. El suceso tuvo lugar a las ocho de la mañana y fueron los vecinos los que alertaron de que había un gran jaleo en un domicilio. En el interior, y según fuentes policiales, protagonizaban una pelea el propietario y el inquilino del inmueble. Fue el primero el que agredió al agente y, posteriormente, fue detenido y puesto a disposición de la Policía Nacional.

Te puede interesar

El Rotogal Boiro continúa invicto y se mide este sábado al Dumbría

El Rotogal Boiro vence en Lugo y se coloca segundo con un partido menos (0-3)
María Caldas
Formación del filial del Atlético Villalonga, que marcha sexto en Prinera Gallega

El filial del Atlético Villalonga le toma bien el pulso a Primera Gallega
Gonzalo Sánchez
Imagen de archivo del Mercado das Flores en una edición anterior

Llega el Mercado das Flores a Vilagarcía: desde este miércoles y con seis puestos de venta
Fátima Frieiro
El Juzgado Mercantil número 3 de Pontevedra, en Vigo

La Justicia exonera a un vecino de Caldas de una deuda de 66.810 euros tras perder su empleo
Fátima Pérez