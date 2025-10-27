Agredido un agente de la Policía Local de Vilagarcía tras intervenir en una pelea en un piso

Imagen de archivo de un coche de la Policía Local de Vilagarcía

Un agente de la Policía Local de Vilagarcía fue agredido - aunque sin heridas de gravedad- en una intervención de su patrulla en una pelea en un piso de la Praza da Estación. El suceso tuvo lugar a las ocho de la mañana y fueron los vecinos los que alertaron de que había un gran jaleo en un domicilio. En el interior, y según fuentes policiales, protagonizaban una pelea el propietario y el inquilino del inmueble. Fue el primero el que agredió al agente y, posteriormente, fue detenido y puesto a disposición de la Policía Nacional.