Política Social reserva 120.000 euros para mejorar la unitaria de Guillán que utiliza Autismo BATA

Escuela unitaria de Guillán donde estará ahora el centro de día Mónica Ferreirós

La Consellería de Política social ha reservado una partida de 120.000 euros en el Presupuesto para mejorar la escuela unitaria de Guillán, cedida a la asociación Autismo BATA para que pueda poner en marcha allí un centro de día para sus usuarios. Así lo confirmó la titular del departamento autonómico, Fabiola García, en el marco de la Comisión Tercera del Parlamento de Galicia en la que presentó las cuentas económicas de cara al próximo año 2026.

Desde la administración autonómica señalan que ya hace unos meses que familias de usuarios de la asociación con sede en Vilagarcía se reunieron con Fabiola García para comunicarle de primera mano las necesidades que venían registrando ya en los últimos años.

Amplio edificio

Cabe recordar que el Concello cedió las instalaciones de la unitaria a principios del mes de septiembre. Se trata de un inmueble de cerca de 300 metros cuadrados y con una superficie ajardinada que, en total, suma 1.800 metros. Allí las personas con autismo mayores de 18 años dispondrán de la atención del servicio de día. Una vez que se ejecuten las obras las instalaciones tendrán capacidad para una veintena de personas.