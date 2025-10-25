Mi cuenta

Vilagarcía

Los Cazafantasmas abren boca en el Curtas a una semana “de terror”

El ambiente del festival se respira en la calle y el próximo viernes visitará la ciudad el coche de Harry Potter

Fátima Frieiro
25/10/2025 20:50
Los Cazafantasmas estuvieron en la Praza de Galicia, en donde se fotografiaron con los fans
Los Cazafantasmas estuvieron en la Praza de Galicia, en donde se fotografiaron con los fans
Gonzalo Salgado

El espíritu del Curtas se respira ya por cada esquina de Vilagarcía. Los Cazafantasmas y su coche desembarcaron en la Praza de Galicia para alegría de los fans de la película y acompañados de una banda sonora que ha trascendido a todas las generaciones. Fue uno de los principales atractivos de la jornada del sábado del Festival do Imaxinario, que convierte a Vilagarcía durante toda esta semana en la capital del audiovisual.

La presentación fue en la sala Rivas Briones, donde ya pueden verse las exposiciones

El Curtas acoge 17 estrenos mundiales y trae los coches de Harry Potter y Cazafantasmas

Más información

De hecho el certamen no para ni en domingo y también hay programación desde las once de la mañana hasta las nueve de la noche. Habrá sala de juegos y varios estrenos de proyecciones. Además Alexandre Senande dirigirá un taller de cómic a las cuatro y a las seis estará en la presentación de “Sentinelas no lugar das tebras” con Andrés Castro. A las siete será la presentación de la trilogía “Tierra de leyenda” de Samuel Ferro. El coche de Harry Potter, otro de los puntos fuertes de la edición, se dejará ver por la ciudad el próximo viernes.

