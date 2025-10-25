Hallan un cuadro inédito de Urbano Lugrís sobre Vilagarcía y su vinculación con el Xacobeo

Cuadro encontrado en la Costa da Morte Real Liga Naval Española

Vilagarcía, la Ría de Arousa y su vinculación con el Xacobeo pueden presumir de haber inspirado un cuadro del artista Urbano Lugrís, hijo del escritor, activista y fundador de las Irmandades da Fala, Manuel Lugrís Freire. La delegación de la Real Liga Naval Española en la Costa da Morte acaba de desvelar que la obra –inédita hasta ahora–acaba de aparecer en el domicilio del artista en la Costa da Morte. Se trata de un óleo sobre tablero que realizó el pintor en su etapa final y que lleva como título “Arosa. Año Santo 1971”. En él Urbano Lugrís une la temática xacobea a los motivos marinos, al hombre de la Ría de Arousa y al jubileo. Se hace así referencia a algo que desde Vilagarcía siempre han defendido, que es que es aquí, justo en la capital arousana, en donde se inicia el “orixe” de todos los caminos que llevan a Santiago. El colorido cartel exhibe una variada gama de colores en un cuarto con una ventana con la cortina abierta, hacia un balcón y un trozo de mar en donde navegan tres velas blancas.

Sobre una mesa en castaño de rugosas venas se posan una hermosa caracola marina, una estilizada pipa de sepiolita o espuma de mar y un curioso farol de gas en cuatro piezas de distinto color, cuya base es una goleta de tres palos dentro de una botella.

Presentación pública en Navidad

En el cuadro también figura el escudo de Vilagarcía de la época, con vieiras en los bordes de un marco colgado en una pared decorada con barras en rojo vino y azabache, plena de diminutas aspas de San Andrés inscritas.

Según señalan desde la Real Liga Naval Española la obra estuvo vinculada a la familia San Claudio Santa Cruz y puede que sea la última creación de Urbano Lugrís, ya que no consta catalogada ninguna posterior.

La Real Liga presentará la obra al público en Navidad, mientras que su propietario prefiere seguir en el anonimato.