El Curtas más “monstruoso” recibe hoy a los Cazafantasmas con visita de su icónico coche

El Festival do Imaxinario “Curtas” abrió oficialmente sus puertas para ofrecer más de una semana de alternativas audiovisuales, de juegos y de presentaciones para los amantes de este tipo de propuestas Gonzalo Salgado

No hay excusa posible para no pasarse este fin de semana por Vilagarcía. Y es que el Festival do Imaxinario “Curtas” lo tiene todo para que tanto los amantes de lo fantástico y del terror como aquellos que quieran adentrarse en nuevos mundos lo tengan todo para no aburrirse. La cita audiovisual arrancó con la inauguración de la nueva exposición “Monstrorama”, tras la cual se entregaron los premios a Paco Plaza y Tomás Hijo. Al evento acudieron el alcalde, Alberto Varela, y la edila de Cultura, Sonia Outón. “Desde hoxe Vilagarcía inicia unha semana máis chea de actividade e na que seremos a capital do cine fantástico, un dos eventos máis agardados do ano, que nos axuda a desestacionalizar e atraer público máis alá da tempada de verán”, apuntó el regidor. La edila de Cultura aseguró que el festival “conta con todo o apoio e colaboración municipal para seguir crecendo”.

El evento trae hoy propuestas desde las once de la mañana con la exhibición del coche de los Cazafantasmas a las doce y la llegada de los mismos para el estreno de “Mocos verdes” a las seis y media. Además habrá proyecciones gratuitas todo el día, sala de juegos, charlas y “photocall” con diferentes artistas para el disfrute de todas las edades y gustos.