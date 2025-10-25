Cuenta atrás para la transformación de la Rúa Vilaboa en Sobradelo

Imagen de la Rúa Vilaboa, que verá cambiada por completo la fisionomía Mónica Ferreirós

Los vecinos de la calle Vilaboa, en Sobradelo, verán transformada la zona por completo a partir de ya. La empresa coruñesa Novavial S.L. inicia mañana las obras de humanización con un proyecto que lleva años siendo reclamado por los vecinos. Será una inversión de 340.000 euros que afectará, sobre todo, a la parte de la movilidad. De hecho se creará una plataforma única que dará prioridad de paso a los peatones. La empresa adjudicataria ya inició estos días pasados la colocación de las vallas y de los carteles para avisar a los vecinos del inicio de las tareas. También se pusieron en contacto con la Policía Local y con Urbaser, que tiene que reubicar los contenedores para que puedan trabajar con comodidad.

En seis meses

Cabe recordar que la obra tiene un plazo de ejecución de seis meses. Lo que es evidente es que los trabajos cambiarán por completo el aspecto de la zona, dado que se introduce una solución de accesibilidad similar a otras vías del centro urbano. Se ejecutará una plataforma única de hormigón armado y aglomerado, en donde se priorice el tránsito de peatones y su seguridad. En este caso también se cambiará el sentido de la circulación y se creará un espacio de ocio alrededor del lavadero de Travesía da Fonte.

Desde el Concello recuerdan que –aprovechando la obra– se llevará a cabo una mejora en los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento, pluviales, baja tensión e iluminación. Precisamente uno de los primeros pasos que se dará mañana será el premarcaje de los servicios que hay bajo tierra como el de las compañías Gas Natural y Espina & Delfín. A partir del miércoles se prevé el corte de la calle y solo se permitirá el acceso a los garajes.

El gobierno defiende que es una transformación ambiciosa y que pondrá en valor el corazón patrimonial de la calle y transformará por completo su fisionomía, de modo similar a cómo se actuó en Rúa Sobrán.