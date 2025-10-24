Más VUT en Vilagarcía que en capitales de provincia: "Non é razoable que os residentes paguen os gastos dos que nos visitan"

Un edificio de viviendas turísticas en Vilagarcía Mónica Ferreirós

La elevada incidencia de las viviendas turísticas, con más del doble en Vilagarcía que "nalgunhas capitais de provincia", fue lo que llevó al Concello al establecer una modificación de la tasa de basura, por lo que estos alojamientos pagarán un fijo de 129,56 euros y 6,5 más por plaza al año. El gobierno local defiende esta medida frente a las críticas de Aviturga, a la que responde que más que "escandalosa", tal y como lo tacharon desde la asociación, la medida es "case simbólica".

De hecho, desde Ravella señalan que una vivienda de uso turístico de dos dormitorios, es decir, a la que se le suponen cuatro plazas, pagará al año solo 26 euros más por la recogida de basura que una residencial del mismo tamaño. "Que cada día nos recollan e xestionen o noso lixo, supón 36 céntimos para unha vivenda habitual; 42 céntimos no caso dunha VUT, que non semella que poida levar á ruína a ninguén nin poñer en perigo ningún negocio", señala el ejecutivo.

En cuanto al epígrafe específico para las VUT, otra de las críticas de Aviturga, desde Ravella contestan que si está en el 3, de 'Hostalería e ocio', es porque "é evidente, trátase dunha actividade económica". Pero que ello no quiere decir que se equiparen a un hotel ni a actividades consideradas de alta generación de basura. De hecho, según explican fuentes municipales, un alojamiento hostelero en el que se ofrezcan comidas, como hoteles o pensiones, pagará por la basura 55,44 euros por habitación al año, 554,4 en el caso de que tenga diez. Las VUT, "equiparadas ás residenciais", solo pagarán 6,5 más la cuota fija.

El Concello apela a las estadísticas y a la incidencia que sobre la limpieza de la ciudad y la gestión de la basura tienen este tipo de alojamientos, incrementando la generación de residuos por cápita, de la misma forma que en determinados momentos-como el verano- es necesario incrementar los medios. "A isto súmase o feito, tamén comprobado, de que nas estancias curtas xérase máis comida sobrante e envases dun só uso, co que iso conleva en canto á necesidade de separar residuos, algo que, por descoñecemento do sistema local, non sempre se fai no caso das VUT", señalan fuentes municipales.

De hecho, Ravella asegura que fueron precisamente los cálculos sobre la incidencia de los alojamientos vacacionales en el servicio los que llevaron a la conclusión de aplicar el suplemento de 6,5 euros. Un modelo que- con independencia de otras medidas que se puedan poner en marcha- es "perfectamente homologable" a lo que ya se implantó en otras ciudades de Espala, "algunhas referentes e turismo". En cualquier caso, para el ejecutivo de Alberto Varela, hay dos cuestiones "ineludibles". Por un lado, que los servicios públicos deben generar los ingresos suficientes para hacer frente a los gastos que originan; y, por el otro, la incidencia de las VUT en la tensión del mercado de la vivienda.

"O que non parece moi razoable é que sexan os residentes habituais quen sufraguen os gastos que orixinan quen nos visita, do mesmo xeito que non sería defendible que cando nós usamos unha vivenda turística noutro concello calquera do país, teñan que ser eles quen se fagan cargo da xestión do lixo que nós producimos", apuntan desde el gobierno local de Vilagarcía.