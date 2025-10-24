Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Los mejores lectores de Vilagarcía, premiados por el Día das Bibliotecas

El alcalde, Alberto Varela, y la edila de Educación, Paola María, entregaron los galardones en la Sala Infantil

Fátima Frieiro
24/10/2025 18:18
Alberto Varela y Paola María entregaron los premios
Alberto Varela y Paola María entregaron los premios
Gonzalo Salgado

Un total de once pequeños lectores de Vilagarcía recibieron los galardones a los mejores lectores-usuarios del servicio de préstamo (infantil/juvenil) del año 2024 por el Día das Bibliotecas. El alcalde, Alberto Varela, y la edila de Educación, Paola María, hicieron la entrega de los diplomas en la Sala Infantil de la Biblioteca Municipal Rosalía de Castro. El primer edil comentó que "estamos moi orgullosos de que Vilagarcía conte cunhas instalacións á altura dos seus usuarios".

El Día das Bibliotecas conmemora la destrucción de la Biblioteca de Sarajevo durante la Guerra de Los Balcanes. El objetivo es destacar la importancia que la cultura tiene en el desarrollo de las personas. "Somos uns afortunados por vir en paz e por contar cunhas instalacións modernas e adaptadas ás necesidades da nosa cidadanía", reflexionó Varela. Además de los diplomas los premiados recibieron un lote de libros de regalo.

Más programación

La actividad en Vilagarcía con motivo del Día das Bibliotecas continúa este sábado a partir de las 12, que será cuando tendrá lugar una narración oral y animada bajo el título "Historias dun mundo grande", a cargo de Fran Ameixeiras y la compañía Bandullo Azul. Está dirigida a niños de entre 4 y 11 años.

Te puede interesar

El alcalde de Cuntis en el XVIII Encuentro y Asamblea de la Red de Villas Termales

Cuntis evidencia en Salamanca el impacto transformador de sus aguas termales
Fátima Pérez
Un momento de la reunión que tuvo lugar en A Toxa

La Xunta avanza en "Galicia Spa Pilgrimage" para conectar los recursos termales con las rutas Xacobeas
C. Hierro
Cartel de la gala de magia de O Grove

O Grove celebra la segunda edición del festival de magia solidario
C. Hierro
Reunión de los mandos policiales con Varela en Vilagarcía

La Policía Nacional apuesta en Vilagarcía por aumentar la concienciación frente a las estafas por internet
Olalla Bouza