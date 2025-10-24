Los mejores lectores de Vilagarcía, premiados por el Día das Bibliotecas

Alberto Varela y Paola María entregaron los premios Gonzalo Salgado

Un total de once pequeños lectores de Vilagarcía recibieron los galardones a los mejores lectores-usuarios del servicio de préstamo (infantil/juvenil) del año 2024 por el Día das Bibliotecas. El alcalde, Alberto Varela, y la edila de Educación, Paola María, hicieron la entrega de los diplomas en la Sala Infantil de la Biblioteca Municipal Rosalía de Castro. El primer edil comentó que "estamos moi orgullosos de que Vilagarcía conte cunhas instalacións á altura dos seus usuarios".

El Día das Bibliotecas conmemora la destrucción de la Biblioteca de Sarajevo durante la Guerra de Los Balcanes. El objetivo es destacar la importancia que la cultura tiene en el desarrollo de las personas. "Somos uns afortunados por vir en paz e por contar cunhas instalacións modernas e adaptadas ás necesidades da nosa cidadanía", reflexionó Varela. Además de los diplomas los premiados recibieron un lote de libros de regalo.

Más programación

La actividad en Vilagarcía con motivo del Día das Bibliotecas continúa este sábado a partir de las 12, que será cuando tendrá lugar una narración oral y animada bajo el título "Historias dun mundo grande", a cargo de Fran Ameixeiras y la compañía Bandullo Azul. Está dirigida a niños de entre 4 y 11 años.