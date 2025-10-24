La Policía Nacional apuesta en Vilagarcía por aumentar la concienciación frente a las estafas por internet

Reunión de los mandos policiales con Varela en Vilagarcía Concello

Las denuncias por estafas a través de internet aumentan en toda Galicia, también en Vilagarcía, por lo que la Policía Nacional apuesta por mejorar la concienciación entre la ciudadanía para evitar caer en este tipo de trampas. Así se lo transmitió el jefe superior de la CNP, Pedro Jesús Pacheco Carrasco, y el comisario provincial de Pontevedra, Juan José Diáz, al alcalde, Alberto Varela, en una reunión que tuvo lugar en la Casa Consistorial. En dicho encuentro también participó el jefe de la Policía Local, Ángel Varela. Pacheco destacó la colaboración entre ambos cuerpos, una de las cosas, precisó, que “contribúe a que Vilagarcía sexa unha cidade que se percibe como segura”.

En la reunión, hicieron un repaso por todos los asuntos que afectan a la seguridad en Vilagarcía. Fue en este punto cuando el jefe superior de Policía Nacional destacó que se está notando un incremento de las denuncias por estafas en internet, por lo que es necesario seguir concienciando a la población sobre la necesidad de extramar el cuidado a la hora de interactuar en la red.

El regidor y los mandos policiales acordaron mantener un diálogo continuo sobre las cuestiones de seguridad que afectan a la ciudad, para que exista una coordinación al respecto.