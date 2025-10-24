Mi cuenta

Vilagarcía

La comunidad educativa del CEIP de Rubiáns espera que el nuevo contrato les dote de un autobús

Mantuvieron una reunión en la Jefatura Territorial para entregar las 1.200 firmas recogidas

Fátima Frieiro
24/10/2025 19:11
Un momento de la recogida de firmas por parte de la ANPA
Mónica Ferreirós

La comunidad educativa del colegio de Rubiáns se muestra esperanzada ante la posibilidad de que el nuevo contrato de transporte escolar que está a punto de adjudicarse permite dotar al centro de un autobús y, por lo tanto, modificar los horarios actuales que –como han denunciado en varias ocasiones– son “incompatibles coa conciliación”.

Representantes de la ANPA mantuvieron una reunión con la jefatura territorial de Mobilidade en donde hicieron entrega de las 1.200 firmas recogidas y que avalan su petición sobre los horarios y el bus escolar.

Representantes de la ANPA colocaron carteles en los negocios de la ciudad

Dicen desde la asociación de madres y padres que en la jefatura territorial se les explicó que el nuevo contrato para el servicio de transporte en los colegios se adjudicará en breve y que contempla tres autobuses más que la licitación del año 2021. Es decir, que para el mapa escolar vilagarciano habría un total de 17 autobuses.

Sin garantías

Pese a este incremento del número de autocares en el contrato –y a la espera de saber qué empresa se lo llevará finalmente– desde la jefatura territorial no pudieron garantizar a los padres que uno de esos autobuses fuese para el colegio de Rubiáns. Señalan desde la ANPA que las rutas las diseña la propia empresa adjudicataria y que, por lo tanto, de momento no se sabrá hasta que ese contrato esté formalizado.

