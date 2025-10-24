Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Esfuerzo titánico de las mariscadoras para afrontar otra invasión de algas en la playa

Las profesionales buscaban evitar que el producto sembrado en la zona se ahogase por el manto verde

Fátima Frieiro
24/10/2025 20:39
Las algas lo invadieron absolutamente todo en el espacio para mariscar
Las algas lo invadieron absolutamente todo en el espacio para mariscar
Gonzalo Salgado

Las mariscadoras de Carril volvieron a enfrentarse de nuevo a una invasión de algas que amenazaba la supervivencia del marisco sembrado. Durante horas y ayudadas únicamente por sus manos y por capazos intentaron retirar la vegetación marina que lo cubría absolutamente todo. Un episodio que no es la primera vez que se da en la playa vilagarciana y que ha dejado exhaustas a las trabajadoras del mar. “Unha vez máis, aquí estamos”, explicaba una de las afectadas.

Las mareas

La propia característica de la playa hace que – en determinadas épocas del año y dependiendo de la climatología– las algas desemboquen todas en un arenal que las mariscadoras tienen como lugar de trabajo.

“Si la almeja se ve sepultada por esta cantidad de algas, se muere”, explican las afectadas. De ahí que cuando vieron que la vegetación lo ocupaba todo como un manto en la parte más próxima al agua se lanzasen a intentar salvar el que es su modo de vida.

Un modo de vida necesario de cara a las próximas campañas y en una época en el que el sector – no solo el de a pie, sino también el de a flote–se encuentra en uno de sus momentos más críticos.

La situación del banco de la playa vilagarciana es delicado y así se viene manifestando año tras año no solo por las invasiones de algas, sino también por las riadas de años anteriores que llegaron a llevarse por delante todo el marisco sembrado para la posterior venta.

Te puede interesar

El ideal gallego

Martín Códax y Condes de Albarei reunirán a sus socios en sus fiestas de fin de vendimia
A. Louro
El Juventud Cambados se midió al Céltiga la pasada jornada

El CJ Cambados busca retomar la senda de la victoria a costa del Silva
María Caldas
El ideal gallego

El PP de Cambados denuncia el “total abandono” del campo de Burgáns y el pabellón de O Pombal
A. Louro
Carlos Torrado en el último partido en A Lomba

Carlos Torrado: "Tenemos que seguir en esta dinámica, para mi es un orgullo llevar esta camiseta"
María Caldas