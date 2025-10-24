Esfuerzo titánico de las mariscadoras para afrontar otra invasión de algas en la playa

Las algas lo invadieron absolutamente todo en el espacio para mariscar Gonzalo Salgado

Las mariscadoras de Carril volvieron a enfrentarse de nuevo a una invasión de algas que amenazaba la supervivencia del marisco sembrado. Durante horas y ayudadas únicamente por sus manos y por capazos intentaron retirar la vegetación marina que lo cubría absolutamente todo. Un episodio que no es la primera vez que se da en la playa vilagarciana y que ha dejado exhaustas a las trabajadoras del mar. “Unha vez máis, aquí estamos”, explicaba una de las afectadas.

Las mareas

La propia característica de la playa hace que – en determinadas épocas del año y dependiendo de la climatología– las algas desemboquen todas en un arenal que las mariscadoras tienen como lugar de trabajo.

“Si la almeja se ve sepultada por esta cantidad de algas, se muere”, explican las afectadas. De ahí que cuando vieron que la vegetación lo ocupaba todo como un manto en la parte más próxima al agua se lanzasen a intentar salvar el que es su modo de vida.

Un modo de vida necesario de cara a las próximas campañas y en una época en el que el sector – no solo el de a pie, sino también el de a flote–se encuentra en uno de sus momentos más críticos.

La situación del banco de la playa vilagarciana es delicado y así se viene manifestando año tras año no solo por las invasiones de algas, sino también por las riadas de años anteriores que llegaron a llevarse por delante todo el marisco sembrado para la posterior venta.