El PP activa la cuenta atrás para las municipales y se marca como reto ganar en los nueve concellos de O Salnés

Luis López lideró el encuentro con responsables locales de las agrupaciones

El Partido Popular ya ha activado la cuenta atrás para las elecciones municipales del año 2027. El presidente provincial de la formación, Luis López, lideró un encuentro en el que participaron responsables de las agrupaciones locales de O Salnés y en el que se establecieron los retos de cara a unos comicios para los que faltan 19 meses.

López se marcó como objetivo ganar las elecciones en los nueve concellos de la comarca después de las siete victorias de 2023, aunque solo gobiernan en cuatro de ellos (Ribadumia, Sanxenxo, Meaño y Vilanova). También el de mantener los dos diputados provinciales y obtener más alcaldías "nuns comicios que serán moi importantes para o futuro da bisbarra no horizonte de 2050".

Claves programáticas

En la reunión se analizaron los retos y también los cambios sociales del presente mandato municipal y también las necesidades que se atisban en los 110.000 habitantes de la comarca. Necesidades que, según los populares, están centradas en la vivienda, en las infraestructuras, los servicios sociales, la sanidad y la gestión del turismo. De hecho se abordaron temas desde lo común "para favorecer a unidade de acción fundamental para o desenvolvemento de Arousa".

López advirtió que "as eleccións municipais son moi locais e céntranse nas cousas dos veciños propios, pero a ninguén se lle escapa que O Salnés non funciona como nove departamentos estanco, senón que hai moitos retos e sinerxias comúns que deben ser atendidos para funcionar como equipo, como un bloque, e non como os reinos de taifas que vemos noutros partidos, que din unha cousa nun sitio e a contraria noutro para que ao final non funcione nada".

El presidente provincial adelantó que los proyectos populares en los nueve concellos "van ter algo común que sempre nos caracterizou e é que van estar feitos co corazón, pensados coa cabeza e centrados exclusivamente na xente, nos veciños, que son a nosa razón de ser".

Mayorías absolutas

López reconoció que "para gobernar precisaremos da excelencia que supón obter a maioría absoluta en cada municipio fronte aos malpartitos de esquerdas". Mantenerse como hasta ahora, son conscientes, "nos garantiría manter tamén o goberno da Mancomunidade".

El presidente provincial recalcó que "as próximas eleccións municipais van ser moi importantes, diría que fundamentais para o futuro da bisbarra no horizonte do ano 2050 e por iso no PP, mentres outros andan a perder o tempo, seguimos traballando pola xente, como levamos facendo todo este mandato e agora tamén imos comezar a perfilar os nosos proxectos para tentar gañar a confianza dos veciños en 2027".