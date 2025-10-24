Mi cuenta

Vilagarcía

El desplome del precio de la cocaína, una evidencia de la abundancia de droga en el mercado

La Fundación contra el Narcotráfico valora que operaciones como la 'Doner' ataquen al tráfico medio, el que suministra a la calle

Olalla Bouza
24/10/2025 12:11
Fernando Alonso, gerente de la FGcN
EC

El gerente de la Fundación Galega contra el Narcotráfico, Fernando Alonso, valora la operación 'Donner' como un nuevo golpe a una red que, consideran los investigadores, realizaban una presunta actividad de narcotráfico a media escala. Algo que consideran muy importante atajar desde la entidad, sobre todo en un momento en el que hay tal cantidad de droga llegando a las costas que el precio de la cocaína se ha desplomado.

“Es muy importante valorar las operaciones contra el tráfico medio, porque son las que permiten que esa droga no llegue a nuestras calles”, asegura el gerente del colectivo que preside Manuel Cachaldora. La presión contra estos grupos, que suministran en los barrios, también se ha incrementado en los últimos tiempos. Se sospecha que a base de operaciones de pequeña escala, pero con continuidad en el tiempo, amasan importantes cantidades de dinero.

“Tenemos un asedio de droga entrando a mansalva. Lo que llega a nuestras costas es lo que abastece a Europa”, explica Alonso, que incide en que dicha situación puede verse en el desplome del precio de la cocaína en el mercado negro.

“Si hace seis años se encontraba a 31.000 o 32.000 euros el kilo, ahora está a la mitad. Sobre 15 o 16.000”, explica el gerente de la FGcN. El norte de Portugal es uno de los canales de entrada, junto a las costas gallegas. “De hecho, funcionan como un territorio único”, explica Alonso. 

El destino de esos estupefacientes, además del mercado europeo, es el estadounidense. Desde la FGcN valoran el trabajo que llevan a cabo las fuerzas y cuerpos de segurida del estado, pero llaman a no bajar la guardia. “Hace un mes, en la operación de A Pobra, hablamos ya del cuarto narcosubmarino que entra en Galicia. Parece que nos estamos acostumbrando y es una rutina muy peligrosa, es muy significativo de lo que estamos viviendo”, advierte. En este sentido, pide una mayor concienciación social. “Hay una sobreoferta”, apunta, pero eso se debe a que también hay elevada demanda. “Cientos de miles de kilos que llegan y que nos hace pensar que esa droga va para personas que consumen. Tienen un comprador, lo que implica que, como sociedad, debemos replantearnos si el modelo de fomento del consumo que tenemos es el que queremos”, zanja

