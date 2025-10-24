Con Eles ya busca empresa para las obras de la nueva residencia en Vilagarcía

Fachada del centro de O Rial Gonzalo Salgado

La Asociación Con Eles, que atiende a personas afectadas por discapacidades psíquicas, ya inició el proceso para pedir los presupuestos para la obra de la nueva residencia. El proyecto técnico ya está elaborado, según explica Nacho Rey, gerente de la entidad. También solicitaron ya la licencia de obra al Concello de Vilagarcía, que se la concedió. “Ahora estamos en la parte de buscar empresas”, apunta Rey.

Un paso que tiene sus complicaciones, ya que los trabajos se realizarán “en unas condiciones especiales”. Y es que al construirse sobre el centro de día, la intención es que afecte lo mínimamente posible a la actividad diaria en las instalaciones situadas en O Rial, algo que se tiene que tener en cuenta a la hora de poner en marcha y adjudicar el proyecto.

Por ello, las obras se van a llevar a cabo por fases. Comenzarán por el levantamiento de la estructura, el tejado y la cobertura exterior, dejando otras actuaciones para las siguientes partes de la intervención. En Con Eles ya son conscientes de que se trata de una actuación con un elevado coste, que en 2023 se cifraba en cerca de 800.000 euros, aunque la subida de los costes de los materiales ya provocó entonces un retraso en el proyecto, que ahora ya tiene listos todos los pasos.

Una intervención muy necesaria

La residencia se construirá sobre el actual edificio y cuenta con plazas para más de una treintena de usuarios, además de habitaciones dobles e individuales, totalmente adaptadas para personas con problemas de movilidad. Es un proyecto por el que los usuarios de Con Eles llevan tiempo esperando. De hecho, la asociación lleva con esta idea ya desde 2008. Sin embargo, con los años se hizo todavía más evidente su necesidad, ya que la mayor parte de las personas que atiende la asociación ya son mayores de 50 años. En muchos casos, sus padres ya fallecieron y están a cargo de otros familiares, o sus progenitores son muy mayores, por lo que no pueden atender a una persona con discapacidad. Sin embargo, y pese a la gran población que abarca la comarca de O Salnés, carece de una residencia que dé servicio a los usuarios con discapacidades psíquicas. Ya en diciembre de 2019, el Pleno de Vilagarcía instó a la Xunta a que construyese esta residencia, cuya puesta en marcha asumirá la asociación con sede en O Rial.

La asociación Con Eles atiende a 31 usuarios en el centro de día de O Rial, prestando numerosos servicios. Aunque está asentada en Vilagarcía, presta asistencia a personas de una docena de concellos de las comarcas de O Salnés y Ulla-Umia, ofreciendo también una atención individualizada, con apoyo en las necesidades básicas del día a día, pero también servicio de rehabilitación y deporte. Al mismo tiempo, le dan importancia al ocio como canal de inserción social, con talleres variadas y actividades destinadas a mejorar el desarrollo intelectual y motriz, y participan en eventos en colaboración con otras entidades.