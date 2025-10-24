Aviturga anuncia medidas legales contra el incremento de la basura a las viviendas turísticas en Vilagarcía

Dulcinea Aguín, presidenta de Aviturga Gonzalo Salgado

La Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia, Aviturga, anuncia medidas legales contra los cambios en la ordenanza de basura que impondrá un mayor gravamen a los inmuebles vacacionales, al considerar ahora el gobierno de Alberto Varela que generan más residuos que un hotel. Un cambio que forma parte del acuerdo entre BNG y PSOE para aprobar los Presupuestos. Por ello, desde la entidad que preside Dulcinea Aguín aseguran que es "escandalosa la claudicación" del regidor, "apenas doce meses después de haber defendido su legalidad y rechazado las alegaciones de la oposición sobre este mismo asunto".

En este sentido, desde Aviturga recuerdan que el propio alcalde argumentó en el Pleno de debate de dichas alegaciones que "no había motivo para un incremento ya que el alquiler de corta duración no genera más residuos que el de larga estancia".

La asociación explica que el cambio "supone multiplicar más del doble la tasa que pagan las viviendas de uso turístico" que, aseguran, van a ser "quienes paguen el peaje impuesto por el BNG para que Alberto Varela pueda sacar adelante los Presupuestos".

Sin estudio técnico

Uno de los puntos que resultan "más controvertidos" según Aviturga, es el epígrafe específico que se establece para las viviendas turísticas, el 3.4., bajo el argumento de que generan más basura que un hotel. "Una vivienda turística de dos habitaciones (capacidad máxima para 4 personas) pagará entre 132,56 y 145,6 euros, mientras que un hotel con decenas de habitaciones, servicio de comida, lavandería industrial y eventos masivos, sigue tributando por el epígrafe 3.1.b, sin que se haya especificado un incremento proporcional comparable, lamentan desde Aviturga.

Sin embargo, la asociación echa en falta un estudio que "demuestre que un pequeño apartamento turístico genera más residuos per cápita que un establecimiento hotelero. Esta ordenanza responde a criterios no técnicos y va en la línea de mociones generalistas que el BNG de Ana Pontón está presentando en todos los ayuntamientos, en una clara persecución a las VUT".

Para la asociación, el "cambio radical de postura" del gobierno local, "en apenas doce meses", planeta interrogantes "sobre la autonomía del ejecutivo local", pero también deja "en situación de incertidumbre normativa" a las viviendas turísticas. "La modificación de la ordenanza, que adopta propuestas presentadas por la oposición en 2024 y que fueron rechazadas entonces, se ha producido en el marco del acuerdo presupuestario con el BNG", señala Aviturga.

El "comodín recaudatorio"

Por ello, para los titulares de alojamientos vacacionales el mensaje que se da es claro. "En Vilagarcía las ordenanzas municipales pueden cambiar radicalmente cada año, en función de las necesidades de pacto, sin que medien estudios técnicos ni análisis de impacto sobre los contribuyentes". Para estos propietarios, se les está convirtiendo en el "comodín recaudatorio" del Concello, pese a que, dicen desde Aviturga, "muchos de ellos han invertido ahorros familiares en rehabilitar viviendas vacías" y mientras en otros municipios de Galicia "trabajan para atraer inversión turística con seguridad".

Por todo ello, ya están preparando recursos administrativos y judiciales contra la nueva ordenanza, ya que consideran que tienen "argumentos sólidos" dado que se reconoce "implícitamente" la "arbitrariedad" de la ordenanza anterior. "Cuando un gobierno cambia de opinión 180 grados en doce meses sin presentar un solo estudio nuevo sobre generación de residuos, la arbitrariedad es evidentes", señalan desde Aviturga, que considera que Vilagarcía es "un caso de estudio sobre cómo la improvisación normativa y la subordinación de criterios técnicos a necesidades de pacto político pueden generar inseguridad jurídica y perjudicar a un sector económico".