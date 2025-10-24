Abel Losada entrega la medalla al mérito de la seguridad vial al guardia civil José Luis Lameiro

Acto de imposición de la medalla

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, impuso la medalla al Mérito de Seguridad Vial, con distintivo azul, al guardia civil de Tráfico José Luis Lameiro, que presta servicio en el destacamento de Porriño y que va a cumplir 42 años en el cuerpo. Al acto asistió el coronel Manuel Touceda; el comandante de Tráfico, Miguel Martínez, la jefa provincial, Paula Yubero y la secretaria xeral de la Subdelegación, María Isabel Alonso.

Losada extendió el reconocimiento a todos los efectivos del Subsector de Tráfico de la provincia, "que son profesionais que están a pé de estrada trone ou faga calor, de luns a domingo, velando sempre pola nosa seguridade".