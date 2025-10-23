Vilagarcía saca a licitación la humanización de Bouza de Abaixo por 775.000 euros

Infografía de la obra Concello

El Concello de Vilagarcía publicó la licitación de las obras de humanización de Bouza de Abaixo, en Vilaxoán. El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 775.000 euros, busca cambiar completamente la fisionomía de la zona, creando un espacio de prioridad peatonal y resolviendo los problemas de desbordamientos del agua que se dan en los días de lluvia intensa. Las empresas interesadas tienen hasta el 12 de noviembre para presentar sus ofertas, a través de la Plataforma de Contratación del Estado.

Esta actuación, recuerdan desde el Concello, fue muy demandada por los vecinos "e é unha das máis importantes dos vindeiros anos, xa que supón preto do 80 por cento dos fondos que lle corresponden ao Concello de Vilagarcía no marco do Plan Máis Provincia", señalan fuentes municipales.

Solventar las inundaciones

Las empresas tendrán de plazo hasta el 12 de noviembre para presentar sus ofertas, a través de la plataforma estatal. En concreto, se prevé actuar sobre 2.200 metros cuadrados de terreno, que van desde la entrada por un lado de la Praza de Abastos hasta la salida hacia la Avenida de Cambados. Se creará una calle con plataforma única y se colocará un empedrado diferente en las áreas de especial riqueza patrimonial. Estas son entre la entrada por Avelina Nogueira y el cruce con Pardiñas y, más adelante, en el cruce con Benigno Santos, donde hay una zona ajardinada que también se acondicionará. De esta manera, se pretende reducir el tráfico rodado a solamente residentes, además de los propios viandantes.

La obra se aprovecha para actuar "nas tripas" de la calle: Se separarán las redes de saneamiento y pluviales y se cambiarán las de baja tensión, iluminación o telefonía, entre otras. "O proxecto vai máis alá da estética xa que poremos fin aos problemas no subsolo", explicó el alcalde, Alberto Varela. El regidor señala que desde el gobierno local "apostamos por mellorar os servizos e transformar completamente unha das principais e máis transitadas rúas de Vilaxoán".

La Asociación de Veciños de Vilaxoán lleva tiempo reclamando esta actuación, ya que el suelo se resquebraja.