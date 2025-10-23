Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

Llegan a los Juzgados de Vilagarcía los detenidos por la operación 'Doner'

Ya empezaron a pasar a declarar

Olalla Bouza
23/10/2025 12:17
Uno de los detenidos
Uno de los detenidos
Mónica Ferreirós

Los detenidos por la operación 'Doner' ya comenzaron a pasar a disposición judicial para declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Vilagarcía. Un furgón de la Guardia Civil fue el  encargado de trasladarlos hasta las dependencias de A Mariña, donde también hay un importante despliegue de la Policía Nacional.

El operativo conjunto entre la Udyco y la Edoa permitió ya la incautación de más de un kilo de heroína, casi 100 de hachís y una pequeña cantidad de marihuana y cocaína, además de armas como un revólver y dinero en efectivo.

Entre los detenidos hay varios arousanos, algunos de ellos con antecedentes penales. Fueron sobre una veintena las personas que arrestaron los agentes, aunque por el momento no se sabe cuántos de ellos llegaron a los juzgados. El despliegue se llevó a cabo durante la madrugada del martes, con registros en Vilanova, Vilagarcía y Cambados. Entre los detenidos se encuentra Antonio P.A., 'O Cuco', un vilanovés que en 2007 fue condenado por el asesinato de un joven en A Illa.

Los investigadores sospechan que esta presunta red de narcotraficantes llevan tiempo obteniendo distintas sustancias estupefacientes para suministrarlas por toda Galicia. Se trataría de un tráfico a media escala.

