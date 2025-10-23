El PP aplaude el presupuesto de la Xunta para Arousa y el Bloque lo tilda de “continuísta”
El diputado del PP Raúl Santamaría compareció delante de la EDAR y la del BNG, Montse Prado, en la sede del partido
El diputado autonómico del PP, Raúl Santamaría, agradeció al gobierno gallego el presupuesto para la zona de Arousa de cara al año 2026. Lo hizo en Ferrazo, a escasos metros de la depuradora que se va a ampliar a partir de la próxima anualidad y que supone la inversión más grande de la Xunta en O Salnés. El popular defendió que la administración autonómica vuelve a apostar “unha vez máis polas melloras que inciden directamente no sector do marisqueo e no sector do cultivo do mar”. El conservador aseguró que hay temas que preocupan a los vecinos de la comarca y que van a tener su respuesta en este nuevo documento económico. “Destinaranse 25,4 millóns para a mellora das augas e saneamento da Ría de Arousa, con obras como a da mellora da potabilizadora do Salnés e a do saneamento municipal de Cambados-Vilanova”, declaró Santamaría.También defendió las cuentas en materia de sanidad señalando los 13 millones para el nuevo centro de salud de Vilagarcía o los más de 500.000 para el Hospital do Salnés. Otra de las áreas que destacó el diputado fue la de educación, haciendo hincapié en las inversiones para el CIFP Fontecarmoa entre otros. Santamaría pidió “rigor” a los miembros de la oposición y que “non fagan bulos”.
Críticas nacionalistas
Tan solo una hora después de la comparecencia del PP, nacionalistas de la comarca encabezados por la diputada Montse Prado salieron en rueda de prensa para criticar las cuentas autonómicas. Las tildaron de “continuístas” y de “non mellorar en nada a vida da veciñanza do Salnés”. Acusaron a los conservadores de utilizar “a propaganda por encima da realidade e de vender partidas que levan anos no documento sen terse executado nunca”.
De hecho Prado abordó la situación de las mismas áreas que justo antes había tocado Raúl Santamaría, pero desde una óptica muy distinta. Sobre sanidad indicó que “non hai ningún cambio de rumbo na xestión e segue a haber os mesmos problemas coas listas de agarda e coa espera para as probas”. También denunció que “O Salnés está á cola de todos os hospitais en investimentos e non aparece partida para a necesaria ambulancia medicalizada para os meses de verán”. La nacionalista también puso el acento en el apartado de los cuidados indicando que “nin cartos para centros de día nin intencións para dotar ao Salnés dunha residencia pública desaproveitando a oportunidade do Pazo de Montesacro en Cambados”. Además lamentó que “non haxa nin rastro de partidas para dotar á comarca dun Punto de Encontro familiar, como se leva reclamando tempo”.
Como siempre el Bloque también hizo referencia a los sectores productivos, lamentando que “o orzamento da Consellería do Mar foi a menos e, ademais, non se chegan a executar as partidas”. Entienden que la Xunta tiene una política de “deixar morrer ao sector do mar”. Otros puntos que criticaron desde el Bloque –que ya anunció la presentación de enmiendas– fueron la falta de fondos para la intermodal, para el abastecimiento de O Grove y la EDAR de A Illa entre otros.