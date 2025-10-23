Mi cuenta

Vilagarcía

El Curtas arranca con la inauguración de “Monstrorama”, un estreno mundial y premios

Todas las actividades son gratuitas

Fátima Frieiro
23/10/2025 19:23
El Curtas arranca fuerte este fin de semana con actividades y proyecciones
G.S.

El Curtas, Festival do Imaxinario abre este viernes oficialmente sus puertas para convertir a Vilagarcía en una auténtica pasarela de cine, fantasía y muchas actividades. La inauguración oficial del festival es a las ocho de la tarde con la apertura de la exposición “Monstrorama”, que se suma a las otras que ya pueden verse desde hace unas semanas en la sala Rivas Briones. No es la única propuesta de la jornada, dado que también está prevista la proyección de la película “Cosa mala”, como estreno mundial y de “As mans en la capital arousana. Será a las ocho y media de la tarde y se aprovechará para entregar premios a Paco Plaza y a Tomás Hijo. Un arranque de película para un festival de primer nivel que ha sabido consolidarse con el paso de los años.

La programación durante toda la jornada ya arranca el sábado desde las once con proyecciones, salas de juego y exhibición –entre otras cosas–del coche de los Cazafantasmas. También hay presentaciones de libros y charlas temáticas para deleite de los fans.

El día termina con la proyección de Halloween a las nueve y media de la noche y de “60 segundos de terror” como estreno mundial. Todas las actividades son gratuitas.

