Vilagarcía

El Bloque valora en positivo el primer paso de tasas más duras para las viviendas turísticas

Fátima Frieiro
23/10/2025 18:18
Un edificio de viviendas turísticas en Vilagarcía
Un edificio de viviendas turísticas en Vilagarcía
EC

El BNG valora positivamente que desde el gobierno local se haya dado un primer paso para gravar las viviendas de uso turístico en las ordenanzas fiscales que se van a debatir en el próximo pleno, concretamente en la tasa de la basura. Los nacionalistas inciden en que este es el primer paso, pero que debe ir seguido de otros en la misma línea.

El BNG reconoce que la ordenanza anterior no valoraba suficientemente la fiscalidad progresiva ligada a la generación de residuos de este tipo de negocios. De hecho apuntan a que Vilagarcía no solo experimentó un incremento exponencial de este tipo de viviendas, sino que la burbuja especulativa asociada a los precios de estos alquileres está condicionando el perfil de los usuarios de este tipo de turismo vacacional. De hecho subrayan que el presupuesto de las personas que visitan Vilagarcía por motivos turísticos es cada vez más ajustado y que se invierte buena parte del mismo en pagar esos alquileres. “A práctica do consumo na hostalaría local está a ser substituída polo realizado nas propias vivendas”, dicen. Lo que se traduce en una mayor generación de residuos. Creen que el uso especulativo de los alquileres es una actividad lucrativa más y que debe ir acompañado de más tasas.

