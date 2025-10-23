Con Eles advierte del riesgo de perder servicios en el centro de O Rial por la falta de actualización de los conciertos

Una actividad inclusiva de Con Eles en el Festaclown Gonzalo Salgado

La Asociación Con Eles advierte del riesgo de perder servicios y de las dificultades para mantener el cuadro de personal, así como de posibles atrasos en inversiones, debido a la falta de actualización de los conciertos con la administración. La entidad es una de las que se suma a la campaña de Fademga y Aedigal para reclamar un “financiamento digno”, que se movilizará el miércoles 29 en Santiago de Compostela. Una protesta que también apoyan las familias de usuarios del centro. El sector alerta de que desde hace meses soporta, en solitario, “un incremento salarial do 10 por cento derivado do XVI Convenio Colectivo; unha inflación acumulada superior ao 10,5 por cento; e un aumento do Salario Mínimo Interprofesional do 18,4 por cento”.

Todo ello, sin una actualización de los conciertos al IPC. Además, los colectivos señalan, a este respecto, que la Xunta “só propón unha suba nos módulos económicos do concerto social de entre un 5,40 e un 7,88 por cento, o que resulta completamente insuficiente para garantir a viabilidade dos servizos e a estabilidade do pesonal. Ademais, a Consellería de Política Social continúa sen ofrecer unha resposta nin convocar unha interlocución válida co sector”. En el caso de Con Eles, entidad que atiende a 31 personas con discapacidad intelectual y a sus familias, señalan que los servicios que ofrece en el centro de día de O Rial “se verán gravemente comprometidos se non se garante un financiamento axeitado”. En esta misma situación se encuentran otras entidades de O Salnés.

La conselleira de Política Social, por su parte, trasladó en el Parlamento el compromiso de la Xunta con todas las entidades sociales y avanzó que asumirá, “como sempre fixo”, la subida de los convenios colectivos. Fabiola García recordó que la administración autonómica puso en marcha, recientemente, el concierto social, “unha modalidade de contratación que responde ás demandas históricas do sector e que supuxo- recalcó- un incremento no seu momento do 30% no prezo das prazas concertadas”. Así, incidió en que, cada año, el gobierno gallego destina más de 100 millones de euros para dar “maior tranquilidade ás familias, estabilidade ás entidades e unha mellor atención aos usuarios”.

Sobre la subida de los convenios estatales para el personal del sector, aprobada este año, supone, según García, “un incremento importante no prezo do concerto social que a Xunta asumirá con retroactividade e en solitario, sen ningunha achega do Goberno central”.

En este sentido, Fabiola García aprovechó para reclamar al ejecutivo de Pedro Sánchez que “deixe de poñer trabas na atención á discapacidade e á dependencia, tal e como está facendo co recurso de inconstitucionalidade ás homologacións impulsadas pola Xunta”. Además, aseguró que “a débeda” del Gobierno con los gallegos “nesta materia aumenta ano a ano polo incumprimento da financiación que marca a lei”.