Asepeyo inaugura en Vilagarcía un nuevo centro asistencial con servicios punteros en telemedicina

Acto de inauguración con las autoridades Gonzalo Salgado

La mutua Asepeyo inauguró sus nuevas instalaciones en Rodrigo de Mendoza, con una superficie de 690 metros cuadrados, adaptadas a pacientes con movilidad reducida y tecnología digital puntera al servicio del usuario y que está especialmente orientada a la atención sanitaria. En este sentido, destaca el de telemedicina avanzada, con el que los médicos pueden solicitar consultas avanzadas a los especialistas de los hospitales, realizar programaciones quirúrgicas y coordinar pruebas previas.

El centro asistencial está en una zona de fácil acceso y las estructuras y materiales utilizadas son sostenibles. El centro dispone de un área administrativa, dos despachos médicos, uno de enfermería, una sala de curas y yesos, equipo de radiología digital, una sala telemedicina y una amplia área de fisioterapia.

Al acto de inauguración de la sede acudió el alcalde, Alberto Varela, la gerente del ISGA de la Xunta, Adela Quinzá Torroja, la secretaria general de Asepeyo, Adriana Bronte, y el director del centro de Vilagarcía, José Ángel Lema, que explicó que el centro es “una apuesta por la mejora delos servicios que prestamos a mas de 1.100 empresas mutualistas y a 6.500 trabajadores”. El regidor, por su parte, incidió en la necesidad de que “empresarios, traballadores e tamén políticos, en definitiva, a sociedade no seu conxunto, nos socorramos mutuamente” y recordó al director de la primera sucursal en la ciudad, Eduardo Rubianes.