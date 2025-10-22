Vilagarcía gravará las viviendas de uso turístico a través de la tasa de la basura y en función de sus plazas

Alberto Varela y Xabier Rodríguez en la firma del acuerdo por los Presupuestos Gonzalo Salgado

El gobierno local va a proponer al Pleno una modificación de la ordenanza de la basura para imponer una tasa mayor a las viviendas turísticas. En este caso, se opta por cambiar de epígrafe en la tabla de tarifas, así como de pagar una cantidad al año en función del número de habitaciones (27,72 por cada una). Pasará a tener un fijo de 129,56 euros por inmueble, como cualquier familia, mientras que habrá un variable de 6,5 euros por cada una de las plazas.

La medida cuenta con el apoyo del BNG, ya que forma parte del acuerdo de gobierno entre ambas formaciones para la aprobación del Presupuesto y el desarrollo de distintas iniciativas. De esta manera, el control de la actividad no se quedará en el cambio de la ordenanza fiscal- que debe ser aprobada en octubre para que entre en vigor en enero- sino que el Concello sigue trabajando en la elaboración de un registro de viviendas turísticas, otra parte del acuerdo con los nacionalistas.

Hasta ahora, las VUT figuraban en el epígrafe 3.1.b de la ordenanza de basura, referido a hoteles, moteles, residencias, pensiones y casas de huéspedes y demás establecimientos que no sirven comida. “De aí que se entendía que xeraban menos lixo e, polo tanto, so pagaban 27,72 euros por habitación”, explican fuentes municipales.

Otras medidas

Sin embargo, en el caso de las VUT, los del equipo de Alberto Varela entienden ahora que “como se trata dun aloxamento distinto, máis próximo á vivenda habitual que a un hotel, si hai un uso continuo do servizo de recollida de lixo”. Por ello, se crea un epígrafe propio (el 3.4), dentro e la sección general de hostelería. A partir de ahora, lo que se gravará será la existencia misma de las viviendas turísticas (129,56 euros), con independencia de su superficie; y 6,5 euros más por cada una de las plazas registradas. Así, un alojamiento de dos habitaciones que ahora tributa 55,44 euros, desde enero pagará 132,56 o 145,6 (si esas dos habitaciones pueden ser ocupadas por cuatro personas). El gravamen del número de plazas es lo que marca la diferencia.

Se trata de un cambio de postura tanto por parte del PSOE como del BNG, que aprobaron la ordenanza de basura que establecía una mayor tasa para las viviendas normales que para las VUT en octubre de 2024 y que, dos meses después, rechazaron las alegaciones de Esquerda Unida sobre este aspecto, asegurando que no sería legal gravar más a las turísticas y apelando a la Ley de Residuos 7/2022.

La propuesta del ejecutivo para el Pleno es más amplia. La única tasa que sube es la del agua, un 2,7% correspondiente al IPC; el IBI mantiene su cuantía, pero se regula la bonificación por sistemas de aprovechamiento térmico; en la de Sumidoiro, se adapta el texto a los cambios normativo y, por último, en la ordenanza general se recoge explícitamente que los beneficios fiscales no los pueden solicitar los que tengan deudas con la administración. La ordenanza de Xoán XXIII irá probablemente a Pleno en noviembre.