Vilagarcía

Un juzgado de Lugo abre investigación sobre el accidente con una vaca en el que falleció una joven de Vilagarcía

El TSXG señala que la apertura de esta causa se trata de un procedimiento normal

Olalla Bouza
22/10/2025 18:01
Fachada de los Juzgados de Lugo
Un juzgado de Lugo ha abierto una investigación para determinar si existe algún tipo de responsabilidad legal en el accidente que le costó la vida a una joven de 33 años de edad, vecina de Vilagarcía de Arousa, durante el desfile de ganado de las fiestas patronales de San Froilán.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia señala que se trata de un procedimiento habitual cuando se produce un deceso fuera del entorno hospitalario.

De la causa se ha hecho cargo el Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, porque era el que estaba en funciones de guardia cuando sucedieron los hechos. Por su parte, la Policía Local de Lugo se hizo cargo de la redacción del atestado correspondiente al suceso. Los hechos ocurrieron el 5 de octubre, en plenas fiestas de San Froilán, cuando una vaca se soltó nerviosa del desfile y, tras rozar a una niña, impactó brutalmente contra la joven vilagarciana, tirándola al suelo. El fallecimiento de la joven dejó un gran pesar en Vilagarcía, donde era muy conocida. También en Lugo, la Corporación guardó un minuto de silencio y manifestó su “máis sinceiro pésame” a familiares y amigos de M.M., que tenía 33 años de edad.

