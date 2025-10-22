La Semana Aberta de Arousa Moza dará a conocer las actividades de la asociación en Vilagarcía

Carpa de Arousa Moza Gonzalo Salgado

La asociación Arousa Moza celebra, del 20 al 26 de octubre, la 'Semana Aberta', una iniciativa que ofrece una completa programación de actividades culturales y de ocio abiertas a público de todas las edades. El objetivo, explican, es dar a conocer las actividades que realiza el colectivo para fomentar la participación juvenil, además de presentar a los nuevos voluntarios internacionales y locales, que se incorporan este curso a los proyectos.

A través del Cuerpo Europeo de Solidaridad, jóvenes de diferentes países estarán en Vilagarcía colaborando en actividades, dinamización y apoyo a la comunidad.

Así será el programa

El programa incluye talleres de manualidades, arte y emociones, calistenia, baile, ganchillo, inglés, arte y feminismo, ajedrez, juegos de mesa y otras propuestas adaptadas a diferentes edades. Todas las actividades son gratuitas y abiertas tanto a socios como a los que no lo son.

Uno de los eventos más esperados será el sábado 25 de octubre, con la 'Superfesta de Arousa Moza', una jornada abierta y gratuita que comenzará a las 10 horas en la Praza da II República y que durará hasta las 14 horas. Durante toda la mañana habrá, si el tiempo lo permite, hinchables y talleres al aire libre, pensados para niños y niñas, jóvenes y familias. Por la tarde, el local situado en Fleming acogerá sesiones de juegos de mesa y el clásico 'Concurso de concursos', con premios para los ganadores.

La 'Semana Aberta' concluirá el domingo 26 con una tarde de videojuegos y un torneo de FC26 para PS5, abierto a todas las edades y con entrada libre, entre las 17 y las 21 horas, en el local de la asociación. Arousa Moza invita a toda la población a conocer su trabajo y a participar en las actividades, "que son una muestra de las que llevamos a cabo durante todo el año".