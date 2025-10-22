Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

La Semana Aberta de Arousa Moza dará a conocer las actividades de la asociación en Vilagarcía

Será del 20 al 26 de octubre, con hinchables, talleres al aire libre, juegos de mesa, concursos o un torneo de FC26 para PS5

Olalla Bouza
22/10/2025 12:38
Carpa de Arousa Moza
Carpa de Arousa Moza
Gonzalo Salgado

La asociación Arousa Moza celebra, del 20 al 26 de octubre, la 'Semana Aberta', una iniciativa que ofrece una completa programación de actividades culturales y de ocio abiertas a público de todas las edades. El objetivo, explican, es dar a conocer las actividades que realiza el colectivo para fomentar la participación juvenil, además de presentar a los nuevos voluntarios internacionales y locales, que se incorporan este curso a los proyectos. 

A través del Cuerpo Europeo de Solidaridad, jóvenes de diferentes países estarán en Vilagarcía colaborando en actividades, dinamización y apoyo a la comunidad.

Así será el programa

El programa incluye talleres de manualidades, arte y emociones, calistenia, baile, ganchillo, inglés, arte y feminismo, ajedrez, juegos de mesa y otras propuestas adaptadas a diferentes edades. Todas las actividades son gratuitas y abiertas tanto a socios como a los que no lo son.

Uno de los eventos más esperados será el sábado 25 de octubre, con la 'Superfesta de Arousa Moza', una jornada abierta y gratuita que comenzará a las 10 horas en la Praza da II República y que durará hasta las 14 horas. Durante toda la mañana habrá, si el tiempo lo permite, hinchables y talleres al aire libre, pensados para niños y niñas, jóvenes y familias. Por la tarde, el local situado en Fleming acogerá sesiones de juegos de mesa y el clásico 'Concurso de concursos', con premios para los ganadores.

La 'Semana Aberta' concluirá el domingo 26 con una tarde de videojuegos y un torneo de FC26 para PS5, abierto a todas las edades y con entrada libre, entre las 17 y las 21 horas, en el local de la asociación. Arousa Moza invita a toda la población a conocer su trabajo y a participar en las actividades, "que son una muestra de las que llevamos a cabo durante todo el año".

Te puede interesar

El juicio contra los tres cazadores se celebró en la sección sexta de la Audiencia Provincial en Santiago de Compostela

Condenados a un a multa de 540 euros cada uno a tres cazadores por agredir a un vecino de Boiro que les pidió que no disparasen cerca de una casa
Chechu López
El Cambados disputó la final de la última edición en Pasarón

Sorteados los cuadros de la Copa Diputación 2025-2026, en la que compiten 38 equipos de O Salnés y Ulla-Umia
Gonzalo Sánchez
Una de las reuniones informativas programadas para mañana y el viernes se desarrollará en el Viveiro de Empresas

Ribeira desarrollará su tercer Programa Integrado de Emprego, que arranca con selección de participantes y el compromiso de inserción laboral del 45%
Chechu López
El ideal gallego

El Náutico de San Vicente, nominado a mejor espacio musical en los Premios de la Industria Musical de Galicia
Fátima Pérez