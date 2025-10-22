La Rúa Aduana de Carril será de plataforma única tras una obra en la que se invertirá un millón de euros

Presentación de la reforma de la Rúa Aduana Gonzalo Salgado

El proyecto para la reforma de las calles Aduana y Cruz, de Carril, así como las transversales, tendrá un coste aproximado de 1 millón de euros, que se financiará a través de los fondos europeos Edil y del Plan Extra de la Diputación. Será una renovación integral, que aprovechará para cambiar “las tripas”, y que convertirá la zona, donde está el restaurante Castelara (antiguo Loliña) , integrada con el resto del casco histórico. Se actuará sobre 2.200 metros cuadrados.

Para ello, se creará una plataforma única que, explicó la concejala de Urbanismo, Paola María Mochales, partirá de la línea de las aceras, es decir, “estará máis elevado” de lo que ahora está el firme de la carretera.Tendrá una configuración similar a las del entorno, como la Rúa do Carme, con acabado en gris mondariz, pavimento en granito sobre base de hormigón, de un espesor entre 12 y 15 centímetros, para que no haya problemas por el paso de los coches. En algunos tramos de acera será necesario remover el firme. La zona, semipeatonal, quedará a 10 kilómetros/ hora.

Además del saneamiento, María explicó que se va a aprovechar la apertura de zanjas para abordar con Espina & Delfín, concesionaria del agua, actuaciones en las zonas de abastecimiento en las que se registran deficiencias.

Firme muy deteriorado

En cuanto a las plazas de aparcamiento que será necesario suprimir, la edil explicó que se están creando nuevos disuasorios y que, entre la licitación y el inicio de las obras, se habrá con los vecinos.

“Estou segura de que chegaremos a un acordo. Todos temos que sacrificar un pouco”, explicó Paola María. Y es que, cabe recordar, se trata de una actuación muy demandada por la asociación, ya que el firme está deteriorado.

Con un plazo de ejecución de cinco meses, las previsiones apuntan a que se llevará acabo en el próximo ejercicio. “2026 será un gran ano para Carril”, destacó el alcalde, Alberto Varela, que apuntó a otras obras a realizar, como la humanización de la Rúa Esperanza.