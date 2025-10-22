La película 'San Simón' se proyectará en los cines de Vilagarcía

Colaboradores arousanos con parte del equipo de 'San Simón' Cedida

La película ‘San Simón’, de Miguel Ángel Delgado, premiada en el Festival de Ourense, se proyectará en los Multicines Gran Arousa, situados en la zona TIR. Será a partir del 28 de octubre aunque próximamente se darán a conocer más datos sobre actividades programadas. El film aborda la represión en el campo de concentración por el que pasaron numerosos arousanos y cuenta con la colaboración de O Faiado, que ayer fue doblemente premiado. Además, en el reparto hay también presencia de O Salnés, como la de uno de los protagonistas, Flako Estévez, afincado en Cambados, o la niña vilagarciana Lucía Amarelle, vecina de Trabanca Badiña.

Además, entre los personajes protagonistas se encuentran nombres vinculados a la lucha por la democracia en Vilagarcía, como Dámaso Carrasco, entre otros. En el rodaje también participaron familiares de las víctimas de las comarcas de O Salnés y Ulla-Umia, como los descendientes de Celestino Carbia, de Valga.

“San Simón narra a historia deste campo de concentración que se fundou na pequena illa galega desde os primeiros día da sublevación militar, que non deixa de ser unha metáfora do que pretendía crear o fascismo: Unha inmensa prisión”, explican desde la productora de la película, la única obra en gallego que se pudo ver en el Festival de San Sebastián.

“A historia dos campos de concentración non supón únicamente unha crónica negra, tamén nos obriga a preguntarnos sobre a vixencia de conceptos como a democracia, a dignidade, a liberdade ou os dereitos humanos”, explica Miguel Ángel Delgado, director de la película que pronto se podrá ver en Vilagarcía.