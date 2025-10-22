La EOI de Vilagarcía abre sus clubs de lectura al público en general

Fachada de la EOI

La Escola Oficial de Idiomas de Vilagarcía pone en marcha una nueva edición de sus clubs de lectura, en gallego pero también en lenguas extranjeras: alemán, francés, inglés e italiano. Están abiertos a alumnos y exalumnos, pero también al público en general, que puede informarse entrando en la web del centro.

‘Entre liñas’ es el club de lectura en gallego, en el que se debatirá sobre las siguientes obras: ‘O axolote e outros contos de bestas e auga’, de Lara Dopazo (27 de octubre); ‘Diario de dúas casas’, de María Villamarín (17 de noviembre) y, en el mismo mes, ‘Feliz Idade’, de Olga Novo, el día 24. Ya en diciembre, el día 19, la puesta común prevista es de la obra ‘O mar que nos leva’, de Moncha Fuentes.

En alemán se leerá una novela para el nivel B1, los lunes de 16:30 a 17:30 horas en las siguientes fechas: 27 de octubre, 24 de noviembre, 15 de diciembre, 19 de enero, 23 de febrero, 23 de marzo, 27 ed abril y 18 de mayo; en francés, habrá un club de lectura para los niveles básicos y B1, con novela adaptada de la que podrán escoger la temática a partir de un QR y otra para B2 y C1, con formato ‘Café litteraire’. Los encuentros serán un martes al mes, de 16:30 a 17:30 horas.

En inglés básico A2 leerán ‘Dead Cool’, de Sue Leather; en B1 trabajarán libros relacionados con países de habla inglesa; en B2 abordarán ‘Gusty Women-Favourite Stories of courage and resilience’, de Hillary Rodham Clinton y Chelsea Clinto; y en el C leerán un artículo. Por último, los niveles B1 y B2 de italiano comentarán el libro ‘Il treno dei Bambini’, de Viola Ardone.