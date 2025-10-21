Sanxenxo, “satisfeito” con unos Orzamentos que Vilagarcía y Caldas ven “faltos de ambición” y “escasos”

Vistas del polígono de O Pousadoiro Gonzalo Salgado

Los Orzamentos de la Xunta para este año dejan distinto sabor de boca en los concellos de O Salnés. Mientras en Sanxenxo están “satisfeitos” y destacan que la Xunta “está comprometida”, la sensación es totalmente la contraria en Caldas y en Vilagarcía, donde ven que al proyecto, que se aprobará con la mayoría absoluta popular en el Parlamento, le falta “ambición” y es “insuficiente” para las necesidades de los municipios.

En concreto, se echan en falta obras determinadas, como la estación intermodal de Vilagarcía, la ampliación del polígono de O Pousadoiro o la autovía Curro-Baión, que en Caldas ven como una solución para evitar la variante por Godos, Saiar, Bemil y Santa María. “Os Orzamentos da Xunta para 2026 demostran a falla de ambición do Partido Popular para abordar as demandas dos vilagarciáns”, señala la portavoz del gobierno de Vilagarcía, Tania García, que incide en que los proyectos para los que se anuncia financiación “son os que xa están en marcha”, como la ampliación de la depuradora o de la red de saneamiento, pero también el centro de salud.

“Tres actuacións nas que foron necesarios o impulso e a colaboración do propio concello, que leva xa postos 8 millóns de euros entre a compra de terreos e a cofinanciación de obras”, señala Ravella, que destaca además la importancia que en estas obras tienen los fondos europeos. Pero que, además, desde el ejecutivo socialista ven escasos y apuntan a la necesidad de incluir una partida para abrir la desembocadura de O Con. “Como se pode defender o proxecto dos tanques de tormenta se xusto ao seu carón hai un tapón que impide o desague do río?”, se pregunta García Sanmartín. La estación intermodal es otra de las partidas que echan en falta en Vilagarcía. Recuerdan que el proyecto “xa estaba listo” y era “moi doado” pero “non se consigna nin un só euro”. Por lo demás, reclaman más plazas de residencia, el arreglo de colegios con daños estructurales o mejoras en las carreteras autonómicas que cruzan el municipio, como Rosalía de Castro, Agustín Romero o la Avenida de Cambados.

Coinciden Vilagarcía y Caldas a la hora de echar en falta más fondos para la ampliación del polígono de O Pousadoiro. “No 2026, só se investirán 88.000 euros”, señala Ravella. A Xunta non se implica no desenvolvemento nin no emprego”, lamenta Manuel Fariña, teniente de alcalde caldense. El edil nacionalista se muestra “alarmado” por la falta de partidas apra viviendas sociales, “a pesar de que este municipio presenta unha gran demanda” y, en cuanto a la infraestructura, denuncia la falta de fondos para la autovía entre Curro y Baión o la “insuficiente” partida, de 600.000 euros, para el demandado centro de salud. “Moita propaganda e seguidismo e unha total amnesia para Caldas de Reis”, concluye Fariña.

En Cambados, por su parte, anuncian que presentarán unas enmiendas en las que incluirán una partida para la residencia.

"Compromiso" con los concellos

“Como vén sendo habitual, dende hai uns anos, a Xutna de Galicia está comprometida coas melloras de infraestruturas e equipamentos de Sanxenxo”, señaló Telmo Marín, que este año destacó las partidas de 1,4 millones para ampliar el centro de salud de Baltar; los 250.000 para las casetas de los marineros en el puerto o el millón para desdoblar la vía rápida de A Lanzada. “A maiores, nas partidas xerais, haberá orzamento para acometer a primeira fase da remodación do colexio de A Florida, entre outras actuacións. En definitiva, estamos moi satisfeitos con estas contas do goberno de Rueda”, dijo el regidor.

El presidente de la Diputación, Luis López, computa en más de 50 millones el presupuesto total destinado a las comarcas de O Salnés y Ulla-Umia. El dirigente popular considera que “unha vez máis, a Xunta amosa o seu compromiso cos concellos, con investimentos tan importantes como son os 25,4 millóns para a mellora das augas e saneamento da Ría de Arousa”. Además, destaca actuaciones como el nuevo centro de salud de Vilagarcía, el CIFP de Fontecarmoa o la modernización de los juzgados.

Críticas del PSOE de Barbanza

En Barbanza, el proyecto de cuentas autonómicas provocó la reacción del PSOE, que lo tilda de “enteiramente decepcionante, raquítico e regresivo”. La diputada Patricia Iglesias señala que la comarca “acumula investimentos reiterados en papel que nunca chegan a executarse”, como el abastecimiento en el margen derecho de la Ría de Arousa. En cuanto al desbloqueo del proyecto de la residencia tras la moción, Iglesias lo ve como “un uso partidista de fondos públicos da Xunta”.