Lugo analizará los protocolos del desfile de ganado de San Froilán tras la trágica muerte de una joven vilagarciana

Minuto de silencio en Lugo I CONCELLO

El Concello de Lugo asegura que hará una revisión de los protocolos de seguridad del desfile de ganado de San Froilán tras el trágico accidente que acabó con la muerte de una joven vilagarciana, M.M., que tenía solo 33 años. La Corporación lucense llevó a cabo el lunes un minuto de silencio en la Praza Maior, para expresar su pesar por lo sucedido y transmitir su “máis sinceiro pésame” a la familia y a los seres queridos de la joven fallecida, así como su cariño “nun momento de enorme dor,q eu conmociona a toda a cidade”.

Los hechos ocurrieron el 5 de octubre, en plenas fiestas de San Froilán, cuando una vaca se soltó nerviosa del desfile y, tras rozar a una niña, impactó brutalmente contra la joven vilagarciana, tirándola al suelo.

La joven fue trasladada a la UCI del Hospital Lucus Augusti ya muy grave y murió dos semanas después, en la noche del pasado sábado.