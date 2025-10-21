La Xunta suma más apoyo al sector del mejillón en la Ría de Arousa

Reunión del director xeral de Pesca con representantes de Opmega en el local de Mexillón de Galicia Gonzalo Salgado

El director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Cándido Rial, mantuvo sendas reuniones con representantes de dos de los colectivos más destacados del sector de la miticultura en Galicia. En concreto fue con la Denominación de Orixe Protexida Mexillón de Galicia y con la Organización de Produtores de Mexillón (Opmega). El objetivo no fue otro que el de seguir ahondando en el impulso de la producción y comercialización de este producto, tal y como viene avanzando en distintos foros la conselleira do Mar, Marta Villaverde.

La certificación

En el encuentro con la DOP se destacó que a día de hoy constituye un elemento claramente diferenciador y que aglutina al sector suponiendo, en paralelo, nuevas oportunidades de negocio. De hecho en el transcurso de la reunión se analizaron las distintas acciones realizadas por la administración autonómica para contribuir a poner en valor este producto de origen 100% de las rías gallegas.

En el año 2024 la certificación de Mexillón de Galicia se incrementó en un 56% hasta conseguir las 18.700 toneladas. En la actualidad hay más de 2.000 bateas para la producción bajo este distintivo, lo que representa al 61% de todas las que hay en la costa gallega.

Opmega

En la reunión con Opmega se abordaron los últimos datos de producción de esta organización de productores – la única de la comunidad que cuenta con esta consideración en el ámbito de la producción del mejillón. Al mismo tiempo se analizaron vías de trabajo de cara a promover medidas que reviertan en el desarrollo y potenciación de esta actividad tanto en términos económicos como de empleo. Opmega tiene 579 bateas integradas y 312 socios en 11 delegaciones.